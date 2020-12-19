Число германских компаний в РФ в 2020 году снизилось на 7 процентов

Число германских компаний в России в этом году снизилось на 7 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Спад зафиксирован на фоне пандемии и усиления политической напряженности между Берлином и Москвой. Как говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) в среду, 30 декабря, число зарегистрированных в РФ компаний и представительств с германским капиталом на конец текущего года составило 3971.
Для сравнения - годом ранее в РФ работали 4274 фирмы из Германии.
"Кризис, вызванный распространением коронавируса, отражается и на немецком бизнесе в России", - отметил глава AHK Райнер Зеле (Rainer Seele). По его словам, наибольшее сокращение наблюдается в российских регионах. "Многие компании закрывают там свои филиалы, перенося управление бизнесом в центральный офис в Москве или Санкт-Петербурге", - добавил он.
Снижение числа фирм из ФРГ не прекращается с 2014 года
Снижение числа германских компаний в РФ продолжается с момента введения санкций ЕС на фоне аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году. Так, в 2011 году в РФ работало 6300 германских фирм.
"Помимо пандемии, серьезным вызовом для работающих в России крупных немецких концернов, среднего бизнеса и семейных предприятий стали санкции, глобальные торговые конфликты и протекционизм", - считает Зеле, по совместительству занимающий пост гендиректора австрийской компании OMV, участвующей в финансировании "Северного потока - 2".
Объем прямых инвестиций из Германии - 1,3 млрд
В то же время объем чистых прямых инвестиций из Германии в Россию в текущем году, по данным Немецкого федерального банка (бундесбанка), достиг отметки в 1,3 млрд евро. "Количество немецких компаний сокращается, но качество их деятельности в России по-прежнему высоко", - полагает глава AHK. "После ожидаемо низких показателей во втором квартале, обусловленных режимом изоляции, а также полной или временной остановкой производств, в третьем квартале инвестиции немецкого бизнеса в России составили почти 700 миллионов евро", - отметил он.
В минувшие недели и месяцы целый ряд германских фирм или уже инвестировал средства в российскую экономику, или же заявил о таких намерениях. В их числе - производитель сельскохозяйственной техники CLAAS, сеть гипермаркетов Globus, фармацевтический концерн Bayer и логистическая компания Rhenus.
Для углубления экономического сотрудничества России и Германии в середине декабря создан Российско-Германский экономический совет. Его сопредседателями стали AHK, Восточный комитет германской экономики и Министерство экономического развития РФ.
Смотрите также:
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
"Фольксваген" калужской сборки
Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Поставщик со 165-летними традициями
Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Кризис доверия из-за турбин Siemens
Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Ключевой немецкий партнер "Газпрома"
Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Финансовые проблемы после бурного роста
Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Бренд уходит из России
Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Мало шума, много бытовой химии
Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Где стройки, там и "Кнауф"
В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Очевидный тренд
Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.
Автор: Андрей Гурков