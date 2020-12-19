Число германских компаний в РФ в 2020 году снизилось на 7 процентов

Число германских компаний в России в этом году снизилось на 7 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Спад зафиксирован на фоне пандемии и усиления политической напряженности между Берлином и Москвой. Как говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) в среду, 30 декабря, число зарегистрированных в РФ компаний и представительств с германским капиталом на конец текущего года составило 3971.

Для сравнения - годом ранее в РФ работали 4274 фирмы из Германии.

"Кризис, вызванный распространением коронавируса, отражается и на немецком бизнесе в России", - отметил глава AHK Райнер Зеле (Rainer Seele). По его словам, наибольшее сокращение наблюдается в российских регионах. "Многие компании закрывают там свои филиалы, перенося управление бизнесом в центральный офис в Москве или Санкт-Петербурге", - добавил он.

Снижение числа фирм из ФРГ не прекращается с 2014 года

Снижение числа германских компаний в РФ продолжается с момента введения санкций ЕС на фоне аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году. Так, в 2011 году в РФ работало 6300 германских фирм.

"Помимо пандемии, серьезным вызовом для работающих в России крупных немецких концернов, среднего бизнеса и семейных предприятий стали санкции, глобальные торговые конфликты и протекционизм", - считает Зеле, по совместительству занимающий пост гендиректора австрийской компании OMV, участвующей в финансировании "Северного потока - 2".

Объем прямых инвестиций из Германии - 1,3 млрд

В то же время объем чистых прямых инвестиций из Германии в Россию в текущем году, по данным Немецкого федерального банка (бундесбанка), достиг отметки в 1,3 млрд евро. "Количество немецких компаний сокращается, но качество их деятельности в России по-прежнему высоко", - полагает глава AHK. "После ожидаемо низких показателей во втором квартале, обусловленных режимом изоляции, а также полной или временной остановкой производств, в третьем квартале инвестиции немецкого бизнеса в России составили почти 700 миллионов евро", - отметил он.

В минувшие недели и месяцы целый ряд германских фирм или уже инвестировал средства в российскую экономику, или же заявил о таких намерениях. В их числе - производитель сельскохозяйственной техники CLAAS, сеть гипермаркетов Globus, фармацевтический концерн Bayer и логистическая компания Rhenus.

Для углубления экономического сотрудничества России и Германии в середине декабря создан Российско-Германский экономический совет. Его сопредседателями стали AHK, Восточный комитет германской экономики и Министерство экономического развития РФ.

Смотрите также: