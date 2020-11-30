Чиновникам РФ с оговоркой разрешили сохранять второе гражданство

В России некоторые чиновники смогут работать на госслужбе даже при наличии второго гражданства. На официальном интернет-портале правовой информации в среду, 25 сентября, опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому на государственной или муниципальной службе разрешается работать россиянам с иностранным гражданством, от которого они не могут избавиться по независящим от них причинам.
В указе отмечается, что в таком случае чиновник сможет работать на должности, "при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне". Госслужащим со вторым гражданством предписано "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства". Им не следует получать документы, удостоверяющие личность гражданина иностранного государства, и совершать "иные действия" как гражданину другой страны.
В приложении к указу говорится, что оценивать, действительно ли человек не может избавиться от иностранного гражданства, будет комиссия по вопросам гражданства при президенте России.
Всеобщая декларация прав человека гарантирует, что "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство". На практике в некоторых странах процесс отказа от гражданства крайне сложен или даже невозможен.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Кто такой чиновник
Чиновником можно стать, прежде всего, в сфере госуправления. Öffentlicher Dienst, как в Германии обозначают в целом бюджетные учреждения и организации, включает, в частности, образовательную сферу (школы, вузы), здравоохранение (государственные медучреждения), службы социального страхования. Однако полицейские, сотрудники пограничной и таможенной службы - тоже чиновники.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Сколько чиновников в Германии
Далеко не все служащие, работающие в бюджетном секторе, имеют статус чиновника: по данным Федерального статистического ведомства, только каждый третий. На государственной службе в Германии состоят более 4,5 миллиона человек. Больше половины - чиновники на земельном уровне. По последним доступным данным, больше всего чиновников в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Баварии.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Какие преимущества есть у чиновника
Ни финансовый кризис, ни высокий уровень безработицы чиновнику увольнением не грозят. Его могут разжаловать только за нарушение закона. Вместо зарплаты служащий получает жалование. Отчисления на пенсионное страхование, страхование по безработице они, в отличие от всех остальных работающих по найму, не платят.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Сколько получает немецкий чиновник
Размер жалования чиновника зависит от выслуги лет, квалификации и профессии. Помимо основного жалования полагаются также надбавки и дополнительные выплаты, например, за детей. О заработках чиновников ходят легенды. Однако специалисты отмечают, что жалование чиновника - неконкурентоспособно, если сравнивать с окладами в рыночном секторе.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Пример врача
Приведем пример врача на государственной службе. Он начинает примерно с 3800 евро. В частной клинике стартовые зарплаты врачей превышают 4000 евро. Пройдет десять лет, врач государственного медучреждения будет получать чуть больше 4500 тысяч, в то время как врач частной клиники будет зарабатывать от 5000 до более 6000 евро в зависимости от специализации.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
На старости лет чиновник дает фору
Другие алгоритмы заложены и в расчет пенсии чиновника. По подсчету немецких экспертов, пенсия госслужащего примерно в три раза больше пособия, которое получает немецкий пенсионер. При грубом подсчете получается 2 356 евро против 857 евро.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Какой уровень образования
От уровня образования будет зависеть ступень, с которой начнется карьера госчиновника. В Германии существует всего четыре: чиновник низшей (Einfacher Dienst), средней (Mittlerer Dienst), старшей (Gehobener Dienst), высшей (Höherer Dienst) ступени. Для самой высшей нужно закончить университет (степень магистра). От чиновника старшего чина потребуется диплом высшей школы - Fachhochschule.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Разыскивается чиновник
На данный момент три четверти всех служащих в государственном секторе - старше 35 лет. Госсектору нужны молодые квалифицированные кадры. На протяжении последних семи лет ведется активная кампания по привлечению молодого поколения. С рекламных плакатов смотрят счастливые госслужащие, обещая интересные перспективы и стабильное будущее.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Можно ли стать чиновником
В любом случае, прежде чем задуматься о плюсах и минусах жизни немецкого чиновника, важно учесть следующий факт: стать чиновником госучреждения в Германии может только гражданин Германии, за редким исключением - гражданин одной из стран, входящих в Евросоюз. Кроме того, претендент должен разделять демократические ценности, прописанные в Основном законе ФРГ.
Автор: Марина Борисова