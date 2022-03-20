 Четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2022

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Мир

Четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в РФ

Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford International заявили о прекращении инвестиций в РФ в связи с войной в Украине.

Эмблема Halliburton

Четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании - американские Halliburton и Baker Hughes, Schlumberger со штаб-квартирой в Париже и базирующаяся в Швейцарии Weatherford International (WI) - заявили о прекращении инвестиций в РФ в связи с санкциями и войной в Украине. Как подчеркивается в заявлении WI, опубликованном в воскресенье, 20 марта, после введения санкций в отношении РФ 24 февраля компания "приостановила поставки и немедленно прекратила осуществление любых новых инвестиций или внедрение новых технологий в России".

"У нас нет активных совместных предприятий или партнерских компаний в России", - отметил Гириш Салигрэм, главный исполнительный директор WI.

Halliburton прекращает деятельность в РФ

Первой о немедленном прекращении деятельности в России заявила 18 марта американская Halliburton. Там указали, что соблюдают санкции, запрещающие операции и сотрудничество, в том числе с некоторыми государственными российскими заказчиками. "Компания Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности при сворачивании оставшихся операций в России", - добавили в пресс-службе.

Несколько недель назад компания приостановила все поставки в РФ деталей и продукции, подпадающих под санкции. У Halliburton нет совместных предприятий в России.

Schlumberger и Baker Hughes приостанавливают новые инвестиции

Главный исполнительный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш также 18 марта сообщил, что было принято решение немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в операционные процессы в России. "Мы продолжаем активно отслеживать эту динамичную ситуацию и будем осуществлять любую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями", - подчеркнули в пресс-службе.

Компания Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в операции в России 19 марта. Корпорация продолжает соблюдать действующее законодательство и придерживаться санкций в отношении РФ, выполняя при этом текущие контрактные обязательства, отметили представители Baker Hughes.

США и Великобритания запретили импорт российской нефти

На фоне продолжающейся войны России против Украины США в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти. Об аналогичном шаге объявила и Великобритания. Страны Евросоюза разошлись во мнениях по этому вопросу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно отвергал требование Украины и восточноевропейских стран ЕС ввести такое эмбарго.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) 12 марта заявил, что хочет, чтобы к осени ФРГ стала независимой от российского угля, а к концу года в значительной степени преодолела зависимость от нефти из РФ.

Что касается газа, то отказ от его ввоза из России - более сложен, поскольку Германия не располагает собственными мощностями по импорту сжиженного сырья, отметил Хабек. Сейчас они создаются полным ходом, добавил он.

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    Автор: Николай Пермяков


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