Чешские СМИ сообщили о задержании главы Белорусской федерации футбола

По информации чешских СМИ, в Чехии задержан глава Белорусской федерации футбола (Ассоциация "Белорусская федерация футбола", АБФФ) Владимир Базанов. Приближенный правителя Беларуси Александра Лукашенко въехал в страну, не имея соответствующего разрешения и задержан вместе с женой в Моравскосилезском крае, сообщило издание Denik N 30 ноября со ссылкой на неназванные источники.

Базанов приехал в Чехию на матч женских сборных двух стран, который был впоследствии отложен из-за положительных тестов на коронавирус у белорусских футболисток. Пресс-секретарь чешской полиции Павла Йироушкова подтвердила факт задержания двух белорусов, подозреваемых в нарушении действующих мер министерства здравоохранения. Кроме того, проверяется законность их пребывания в Чехии, указала она.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Базанов не имеет визы, поэтому в случае въезда на территорию страны к нему будут применены административные меры, вплоть до депортации.

Базанов внесен в санкционные списки

Белорусский фонд спортивной солидарности указывает, что глава АБФФ "принимал непосредственное участие в репрессиях против белорусских футболистов и футбольных специалистов, выступивших на стороне народа после событий августа 2020 года" и находится под западными санкциями. "Кроме того, Базанов несет прямую ответственность за коррупцию в беларусском футболе. Мы благодарны представителям МИД и правоохранительных органов Чехии за бдительность и особое внимание к данной ситуации", - указала организация.

Как отмечает белорусская служба Радио "Свобода", Владимир Базанов является бывшим военным, а в 2010-2014 годах возглавлял информационно-аналитический центр при администрации президента Беларуси. Белорусский спортивный функционер внесен в санкционные списки стран Балтии, которые поддерживает и Чехия, отмечает издание.

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