Черногория подверглась масштабной кибератаке

Правительство Черногории стало объектом масштабной кибератаки, в которой оно обвиняет Россию. Страна еще никогда не сталкивалась с хакерским нападением такой силы, заявил в субботу, 27 августа, министр государственного управления Марас Дукай.

По его словам, заражены компьютерные системы нескольких госструктур, включая министерство финансов.

Благодаря оперативным контрмерам IT-инфраструктура не повреждена бесповоротно, пояснил Дукай. По его информации, данные граждан и предприятий не скомпрометированы.

Министр обороны Черногории Рашко Коневич обвинил Россию в нападениях 26 и 27 августа. По оценкам министра, речь идет о "явно детально проработанных атаках", на которые не способны отдельные хакеры. "Кто может иметь политический интерес в нанесении такого ущерба Черногории?" - задался вопросом Коневич. Как добавил министр, "доказательств - достаточно", чтобы подозревать, что за нападением стоит Москва.

Из-за поддержки Черногорией санкций ЕС в отношении России после начала войны в Украине, Кремль в марте включил страну в список "недружественных стран".

Ряд местных СМИ, ссылаясь на "неофициальный брифинг" Агентства национальной безопасности Черногории, передал, что за атакой стояли "несколько российских служб". В результате действий хакеров риск был создан для всей инфраструктуры государства, включая системы электро- и водоснабжения. Контроль за электростанциями был переведен в ручной режим.

Вторая массированная кибератака после вотума недоверия прозападному правительству

Это - уже вторая массированная кибератака в Черногории после того, как 19 августа Скупщина (парламент) страны вынесла вотум недоверия прозападному правительству Дритана Абазовича. Последний заявил после заседания Совета национальной безопасности, что Черногория обратится к своим международным партнерам за экспертной помощью для восстановления данных и предотвращения дальнейших атак.

О своей поддержке уже заявила Франция. Она планирует направить специалистов из Национального агентства Франции по защите информационных систем (ANSSI), чтобы помочь расследовать кибератаку и восстановить безопасность.

Посольство США в Черногории предупредило о возможных атаках в аэропортах и на транспорте

Между тем посольство США в Черногории предупредило своих граждан о "продолжении" кибератак, которые могут привести к сбоям в работе госслужб, транспорта, включая системы на погранпереходах и в аэропортах, а также телекоммуникационного сектора.

Абазович возглавил правительство в Подгорице 28 апреля 2022 года. Как и президент Черногории - Мило Джуканович, - он считается прозападным политиком. Черногория с населением около 620 тысяч человек входит в НАТО с 2017 года и стремится к вступлению в ЕС, чему мешают политические разногласия в балканской стране.

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