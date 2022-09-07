Цены на нефть упали, несмотря на угрозы Путина

Мировой рынок нефти не отреагировал на слова Путина, что Россия в случае ограничения цен на ее энергоносители "вообще ничего" поставлять не будет.

Цены на нефть в среду, 7 сентября, опустились на минимальный уровень за последние несколько месяцев. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с начала российского вторжения в Украину упала ниже 90 долларов (до 89,73) за баррель, снизившись на 3,4 процента, а американская West Texas Intermediate (WTI) торговалась в этот день по самой низкой цене с января - 83,65 доллара (падение на 3,8 процента).



Тем самым мировой рынок проигнорировал заявление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 7 сентября, что Россия "вообще ничего не будет поставлять - ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут", если Запад введет потолок цен на них.

Почему падают цены на нефть

Одним из факторов, ведущих к снижению цены на нефть, является укрепившийся доллар: из-за менее выгодного обменного курса в странах, лежащих вне долларовой зоны, спрос сокращается, указывает агентство dpa. Другое важное обстоятельство - мрачные конъюнктурные прогнозы в сочетании с возросшими процентными ставками. На общую ситуацию влияет и строгая политика Китая в сфере борьбы с коронавирусом, результатом которой является понижение темпов роста экономики КНР и, следовательно, сокращение спроса на сырье.

Реагируя на падающие цены, члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд ее государств-партнеров (ОПЕК+) решили лишь незначительно - на 100 тысяч баррелей в сутки - сократить объемы добычи. Эксперты истолковали этот шаг как знак готовности пойти на более решительные меры, если цены продолжат снижаться.

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