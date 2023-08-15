  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Центробанк России внепланово повысил ставку до 12 процентов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Решение ЦБ повысить ставку принято на фоне значительного ослабления рубля. Это уже второе подряд ужесточение денежной политики за последний месяц.

https://p.dw.com/p/4VBFo
Здание Центробанка РФ в Москве
Фото: Natalia Seliverstova/Sputnik/dpa/picture alliance

Центробанк России внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, как говорится в сообщении регулятора, обнародованном на сайте ЦБ во вторник, 15 августа, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. "Инфляционное давление продолжает усиливаться. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - сообщается в документе.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", - пояснил регулятор.

Второе подряд повышение ключевой ставки

Это уже второе подряд ужесточение политики за последний месяц и первое внеплановое повышение ключевой ставки с начала войны России против Украины. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября прошлого года. В последний раз ЦБ повышал ее в феврале 2022 года - тоже внепланово - с 9,5 до 20% годовых.

Созыву внепланового заседания совета директоров Банка России предшествовало значительное ослабление рубля - на открытии биржи 14 августа он преодолел отметку 100 к доллару США, затем продолжил рост и к полудню упал до 101 за доллар. При этом утром того же дня ЦБ заявил, что ситуация с курсом не создает угроз для финансовой стабильности. К вечеру Банк России все же объявил о созыве внепланового совета директоров. После этого рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару.

Большинство аналитиков, опрошенных ассоциацией финансовых рынков ACI Russia, ожидали, что ЦБ на заседании 15 августа повысит ставку лишь до 10% годовых.

Смотрите также:

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Украина настаивает на включении России в "черный список" FATF, который означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пока организация не стала этого делать. Внесение в штрафные списки сильно бы ударило по финансовой системе РФ.
Экономика и бизнес30 июня 2023 г.03:23 мин.
external

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно, учитывая санкции против российской нефти (12.04.2023)

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно, учитывая санкции против российской нефти (12.04.2023)

Ранее рубль был искусственно сильным, считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, ситуацию изменили нефтяное эмбарго и ценовой потолок, когда западные санкции начали действовать против российского экспорта. Ослабление рубля показывает, что у российского бюджета будут серьезные трудности, заключает Гуриев.
Экономика и бизнес12 апреля 2023 г.02:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие в районе Бахмута, фото из архива
Трансляция

Генштаб: ВСУ продвигаются и закрепляются в районе Урожайного

Конфликты20 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - российский рубль катится вниз с горы и "говорит": "Доллар … вот-вот рухнет…".

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

Политика14 августа 2023 г.
Symbolbild Solarenergie | Solarpaneele auf dem Balkon

Солнечные батареи на балконе - какой эффект?

Солнечные батареи на балконе - какой эффект?

Культура2 ч. назад
На фабрике Birkenstock

Немецкие биркенштоки: антимода выходит на Нью-Йоркскую биржу

Немецкие биркенштоки: антимода выходит на Нью-Йоркскую биржу

Стиль жизни3 ч. назад
На улицах Кабула, декабрь 2022 года

Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан

Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан

Правовые основы государства8 ч. назад
16 апреля 2019 года правительственный Bombardier Global 5000 едва не разбился во время аварийной посадки в Берлине

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Технологии19 ч. назад
Символический график падения рубля

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

Экономика и бизнес19 ч. назад
На главную страницу