Центробанк России внепланово повысил ставку до 12 процентов

Центробанк России внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, как говорится в сообщении регулятора, обнародованном на сайте ЦБ во вторник, 15 августа, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. "Инфляционное давление продолжает усиливаться. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - сообщается в документе.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", - пояснил регулятор.

Второе подряд повышение ключевой ставки

Это уже второе подряд ужесточение политики за последний месяц и первое внеплановое повышение ключевой ставки с начала войны России против Украины. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября прошлого года. В последний раз ЦБ повышал ее в феврале 2022 года - тоже внепланово - с 9,5 до 20% годовых.

Созыву внепланового заседания совета директоров Банка России предшествовало значительное ослабление рубля - на открытии биржи 14 августа он преодолел отметку 100 к доллару США, затем продолжил рост и к полудню упал до 101 за доллар. При этом утром того же дня ЦБ заявил, что ситуация с курсом не создает угроз для финансовой стабильности. К вечеру Банк России все же объявил о созыве внепланового совета директоров. После этого рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару.

Большинство аналитиков, опрошенных ассоциацией финансовых рынков ACI Russia, ожидали, что ЦБ на заседании 15 августа повысит ставку лишь до 10% годовых.

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