ЦИК подвел итоги выборов президента России за рубежом

Согласно Центризбиркому, Даванков победил Путина в 15 странах Европы, Аргентине, Парагвае и Израиле. Самые высокие результаты представитель "Новых людей" получил в Сербии и в Черногории.

Центризбирком РФ в среду, 20 марта, обнародовал окончательные официальные результаты голосования по выборам президента РФ на избирательных участках за пределами России. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин получил 72,3% голосов. Второе место занял Владислав Даванков, (16,65%), Николай Харитонов собрал 2,22% и Леонид Слуцкий - 1,97 процента.

Даванков набрал больше голосов, чем Путин, в 15 странах Европы, а также в Аргентине, Парагвае и Израиле. Самые высокие результаты представитель "Новых людей" получил в Сербии и в Черногории, где его поддержали более двух третей избирателей.

Недействительными за рубежом были признаны 6,8% бюллетеней. Всего за пределами России проголосовали более 383 тысяч человек. В общей сложности, по предварительным данным ЦИК, Путин по итогам голосования набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Даванков - 3,85%, Слуцкий - 3,20%. Окончательные результаты будут обнародованы 21 марта.

Запад: Несвободные и несправедливые выборы

Полученный Путиным результат стал максимальным за все пять раз, когда он выдвигался на пост президента России с 2000 года. На предыдущих выборах в 2018 году он набрал 77% голосов. В 2020 году Путин подписал поправки к Конституции РФ, позволяющие ему оставаться у власти еще два срока.

Путин баллотировался как "самовыдвиженец". Антивоенные кандидаты - журналистка из Ржева Екатерина Дунцова и муниципальный депутат из Долгопрудного Борис Надеждин - не были допущены к выборам. Дунцовой даже не разрешили собирать подписи, а Надеждин собрал в свою поддержку более 200 тыс. подписей, но ЦИК обнаружил в них недопустимый "брак". Оспорить отказ в судах Надеждину не удалось.

Запад назвал выборы президента РФ несвободными и несправедливыми. С таким заявлением вступил, в частности, Вашингтон. Германия не признает эти выборы законными. Евросоюз указал на жесткие ограничения и давление на гражданское общество в РФ.

Выборы президента РФ проводились и на оккупированных территориях Украины, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Западные страны осудили проведение голосования на неподконтрольных Киеву территориях, подчеркнув, что итоги выборов там признаваться не будут. Местные жители рассказывали, что на них оказывали давление, принуждая к голосованию.

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