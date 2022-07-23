 Центр Сочи затопило в результате ливня | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2022

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Россия

Центр Сочи затопило в результате ливня

Из-за сильных дождей и выхода из берегов реки центр Сочи оказался затоплен, погиб один человек.

Сильные дожди в Сочи в 2021 году

Сильные дожди в Сочи в 2021 году

В результате сильного ливня в субботу, 23 июля, центр города Сочи был затоплен, в отдельных районах отключено электричество, известно по крайней мере об одном погибшем, сообщают местные СМИ и власти.

В субботу вечером в Сочи за час выпало 55 мм осадков. В результате сильно поднялся уровень воды в реке Бзугу, которая находится в Хостинском районе города. Река в итоге вышла из берегов. Датчики опасных явлений сработали еще на трех реках - Хоста, Мацеста и Кудепста. В некоторых районах города из-за затоплений пропало электричество в Лазаревском и Центральном районах.

 "Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - сообщили в администрации города.

СМИ опубликовали видео с последствиями наводнения:

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в результате наводнения погиб один человек. "К большому сожалению, у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", - написал он.

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  • Карта

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    *От редакции

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    Автор: Андрей Гурков


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