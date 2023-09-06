Чего ждать от введения электронных "виз" Евросоюзом

В 2024 году ЕС введет электронные разрешения на въезд для всех стран с безвизом. Нужны ли они будут беженцам из Украины и можно ли будет попасть в ЕС без загранпаспорта, DW объяснила представительницы ЕК Анитта Хиппер.

В 2024 году Европейский Союз введет электронные разрешения на въезд для стран с безвизом - это значит, что для граждан Украины, Молдовы, Грузии и других государств, имеющих такой режим въезда в ЕС, правила ужесточатся. О том, повлияет ли новая система на возможность украинцев пересекать границу с Евросоюзом, спасаясь от войны, и не навредит ли она евроинтеграции стран-кандидатов на вступление в ЕС, DW расспросила официальную представительницу Еврокомиссии по внутренним делам Анитты Хиппер.

DW: Как новая процедура ETIAS совместима с защитой беженцев из Украины, спасающихся от войны? Должны ли они получать это разрешение на въезд?

Анитта Хиппер: Европейская система информации и авторизации путешественников (ETIAS) пока не введена, но даже когда это произойдет, граждане третьих стран не обязаны будут получать разрешение на въезд в течение всего переходного периода, который продлится как минимум шесть месяцев после начала работы ETIAS.

В ответ на вторжение РФ в Украину Еврокомиссия выпустила директивы для стран ЕС по упрощению пограничных процедур для всех нуждающихся в защите лиц. Так, 2 марта 2022 года было издано руководство для упрощения пересечения границы ЕС с Украиной, а 21 марта 2022 года - о временной защите для перемещенных лиц из Украины.

Анитта Хиппер Фото: EU/Jennifer Jacquemart

Когда ETIAS заработает полноценно, гражданам третьих стран, не нуждающихся в визе, перед поездкой в ЕС необходимо будет подавать заявку на въезд. При этом, согласно Шенгенскому кодексу о границах, граждане третьих стран могут быть освобождены от необходимости получения разрешения на въезд ETIAS по гуманитарным соображениям, исходя из национальных интересов и в силу международных обязательств. Упомянутые выше директивы предусматривают, что это отступление от правил применимо для допуска всех, кто спасается от конфликта в Украине.

Попав в ЕС, украинцы и лица, пользующиеся международной защитой, получают вид на жительство, а обладателям вида на жительство или проездного документа одного из государств-членов Евросоюза разрешение ETIAS не требуется.

- Что делать украинцам, у которых нет загранпаспорта? Сможет ли человек, чей дом, например, только что был разрушен российской ракетой, приехать к внешней границе ЕС и просто попросить, чтобы его впустили?

- В соответствии с Шенгенским кодексом о границах, страны ЕС вправе разрешить въезд гражданам третьих стран, не удовлетворяющим одному или нескольким критериям об условиях въезда для граждан третьих стран по гуманитарным соображениям, исходя из национальных интересов и в силу международных обязательств. Это отступление от правил может применяться в условиях нынешнего кризиса для разрешения въезда всем, кто спасается от конфликта в Украине.

Кроме того, в случае отсутствия или некомплекта документов у граждан третьих стран, включая детей, государствам Евросоюза рекомендуется выдавать декларацию о прибытии и/или проездные документы. Это крайне важно для обеспечения возможности дальнейшего передвижения - и будущего возвращения - гражданам третьих стран.

Некоторые граждане Украины могут решить ехать дальше в другие страны ЕС - в большинстве случаев для воссоединения с семьей или друзьями. Такие пассажиры, предъявляющие просроченные загранпаспорта, только удостоверения личности или свидетельства о рождении детей, по правилам не могут передвигаться между странами Евросоюза.

Решение о допуске таких персон на борт самолета остается за компаниями-перевозчиками, однако государствам Евросоюза предлагается поддерживать их в этом вопросе. В частности, в отношении рейсов в или из стран ЕС, в которых внутренний пограничный контроль еще не отменен, власти могут рассмотреть возможность предоставления авиакомпании гарантии, что ее не оштрафуют за перевозку пассажиров без надлежащих документов в связи с конфликтом в Украине. Государствам Евросоюза рекомендуется в подобных случаях проявлять гибкость и освобождать транспортные компании от таких штрафов.

- Наши читатели опасаются, что новый визовый регламент несовместим с интеграцией в ЕС кандидатов на вступление в него. Какое ваше мнение на этот счет?

- Мы модернизируем свою систему управления границами ЕС, чтобы национальные и общеевропейская системы могли коммуницироваь друг с другом. Концепция выдачи разрешений на въезд не является чем-то новым (в таких странах, как США, Австралия, Канада, уже много лет действуют системы предварительных разрешений на въезд). Стоимость разрешения ETIAS - 7 евро, это единоразовый взнос. Оно действительно три года и рассчитано на многократный въезд. Как правило, положение ETIAS распространяется на всех граждан третьих стран, не нуждающихся в визе, независимо от гражданства. К ним относятся и граждане всех стран-кандидатов на вступление в ЕС.

- В ходе нашей предварительной беседы вы сказали, что эта процедура позволит ускорить процесс пересечения границы. Не могли бы вы пояснить, что конкретно имеется в виду?

- Благодаря ETIAS проверка безопасности будет проводиться до прибытия путешественника в пункт пересечения границы. Пассажиры будут заранее знать, имеют ли они право на въезд в страны ЕС. Это позволит сократить число отказов на границе и ускорить процедуру пограничного контроля.

- Как появилась ETIAS и почему его принятие откладывалось?

- В ноябре 2016 года Еврокомиссия предложила создать систему ETIAS для усиления контроля безопасности лиц, совершающих безвизовые поездки в ЕС, - сейчас это граждане более 60 стран. Это по большей части автоматизированная IT-система, созданная для выявления рисков для безопасности и нарушений миграционных законов, одновременно облегчающая пересечение границ подавляющему большинству путешественников, не представляющих такой угрозы.

ETIAS разрабатывается в тесном взаимодействии с системой въезда и выезда EES. Эта система, также предложенная Еврокомиссией в 2016 году, позволит автоматизировать пограничный контроль и облегчить пребывание путешественников в пунктах пересечения границы. Она ускорит прохождение очередей благодаря электронным проверкам и повысит уровень безопасности. Крайне важно, чтобы эти системы могли взаимодействовать друг с другом. Для выявления рисков ETIAS опирается на данные EES, так что по плану ETIAS заработает через шесть месяцев после ввода в эксплуатацию EES.

За разработку EES и ETIAS отвечает Европейское агентство по оперативному управлению масштабными IT-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA). Пересмотр сроков ввода EES в эксплуатацию связан с рядом факторов, среди которых задержки в разработке системы на центральном уровне со стороны подрядчика и проволочки в подготовке оборудования для EES в пунктах пересечения границы в странах ЕС. Новый график введения EES будет представлен на утверждение Совета ЕС по юстиции и внутренним делам в октябре 2023 года. После этого Евросоюз объявит о начале эксплуатации системы.

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