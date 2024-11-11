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В убийстве летчика в Испании заподозрены силовики из РФ

Алексей Волошинов
11 ноября 2024 г.

По данным канала CBS, за убийством бежавшего в Испанию через Украину российского летчика Максима Кузьминова могут стоять полковник российской полиции и бывший офицер КГБ.

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Российский летчик Максим Кузьминов, убитый в Испании 13 февраля 2024 года
Российский летчик Максим Кузьминов, убитый в Испании 13 февраля 2024 годаФото: Kirill Chubotin/Ukrinform/abaca/picture alliance

К убийству российского военного летчика Максима Кузьминова, бежавшего в Испанию через Украину, могут быть причастны двое граждан России - бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции. Об этом сообщил в программе "60 минут" в воскресенье, 10 ноября, американский телеканал CBS со ссылкой на источники в испанском следствии. Имена предполагаемых преступников канал не привел.

В эфире той же программы редактор расследовательского издания The Insider Майкл Вайс сообщил, что Кузьминов был застрелен российскими боеприпасами. По мнению Вайса, это указывает на то, что Кремль хочет, чтобы все знали, кто именно совершил расправу. Ранее о том, что на месте преступления найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов к пистолету Макарова, писала газета The New York Times.

Убийство летчика Максима Кузьминова в Испании

В феврале 2024 года пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов был убит в Испании неизвестными. В страну он попал через Украину, куда, в свою очередь, в сентябре 2023 года угнал российский военный вертолет Ми-8 из Курской области.

По данным украинских СМИ, Кузьминов сам связался с разведкой страны и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на территорию Украины на малой высоте. За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения. В свою очередь российские государственные СМИ сообщали, что на борту, помимо летчика, находились штурман и боевой техник, которые были убиты.

Как сообщил CBS, местные власти уже не расследуют убийство Кузьминова, а передали дело в Гражданскую гвардию Испании.

Фотографии "Максима Кузьминова" после убийства в сети

Спустя пять месяцев после убийства Максима Кузьминова в Сети появились фотографии человека, похожего на него. По данным "60 минут", человеком на фото был, по всей видимости, офицер украинской разведки, загримированный под российского перебежчика.

"Скорее всего, украинцы проводили собственную кампанию дезинформации, пытаясь обыграть русских в их же игре. Их целью было заставить мир думать, что Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину - сигнал для других россиян, что они будут в безопасности, если тоже перебегут", - говорится в публикации на сайте телеканала CBS. Настоящий Максим Кузьминов, утверждают журналисты, был похоронен в безымянной могиле на юге Испании.

Угрозы в адрес Максима Кузьминова

В октябре 2023 года на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, посвященный Кузьминову, где люди, представившиеся бойцами спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ), рассказали, что он "не доживет до суда". Упоминаются в СМИ и высказывания директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в адрес Кузьминова: ''Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление''.

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