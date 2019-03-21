Cинхронный переводчик: сложности и перспективы профессии

До наступления эры информационных технологий слово "переводчик" прочно ассоциировалось с человеком: ну разве машина сможет перевести текст с одного языка на другой? Теперь этот стереотип устарел: современные компьютерные программы-переводчики становятся все более совершенными, качество выполняемых ими переводов постоянно повышается. И, тем не менее, искусственный интеллект все равно останется лишь подспорьем для людей-переводчиков. Несмотря на активное развитие компьютерных технологий, профессия переводчика, требующая разносторонних навыков и талантов, по-прежнему перспективна, в обозримом будущем исчезновение ей не грозит. И в первую очередь это касается устных переводчиков. По оценкам независимой аналитической организации Common Sense Advisory (CSA), объем глобального рынка лингвистических услуг, важным сегментом которого являются услуги устного перевода, к 2021 году возрастет с 46,5 млрд долларов (показатель 2018 года) до 56 млрд.

Но особенно востребованными остаются переводчики-синхронисты - специалисты-невидимки, без которых не обходится ни один международный конгресс, ни одна церемония вручения престижной премии. Они переводят в режиме реального времени, с задержкой буквально в несколько секунд. Но как же стать таким специалистом? И где учат этому в Германии?

Какие бывают переводчики

В Германии насчитывается 25 вузов, где готовят письменных (Übersetzer) и устных (Dolmetscher) переводчиков, которые, в свою очередь, подразделяются на переводчиков узкого профиля (Fachkorrespondent), занимающих соответствующие ниши в сегменте переводческого рынка. Есть переводчики художественных текстов (Literaturübersetzer), присяжные судебные переводчики (Gerichtsdolmetscher), переводчики, специализирующиеся на медицинской (Medizindolmetscher, Medizinübersetzer), экономической (Wirtschaftsdolmetscher, Wirtschaftsübersetzer), технической (Technischer Dolmetscher, Technischer Übersetzer) тематике.

В кабине переводчиков на одной из конференций: один переводит - другой страхует. Через определенное время - смена ролей.

Но элита переводческого общества - это все-таки синхронисты (Simultandolmetscher, Konferenzdolmetscher). Как правило, они работают в специальных звукоизоляционных кабинах с наушниками и микрофонами либо находятся рядом с участником международного мероприятия и нашептывают ему перевод на ухо или через специальное мобильное устройство (Flusterdolmetscher). Синхронный перевод - это очень сложная и напряженная работа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже внесла эту профессию в список наиболее стрессовых.

В каких немецких вузах готовят синхронистов

На сегодняшний день в Германии существует четыре вуза, в магистратурах которых можно получить специальность переводчика-синхрониста. В первую очередь, это Майнцкий университет имени Иоганна Гутенберга, а точнее - его факультет переводоведения, языкознания и культурологии, расположенный в Гермерсхайме и зарекомендовавший себя как крупный центр подготовки синхронных переводчиков, главными отличительными чертами которого являются разнообразие преподаваемых языков и высокое качество обучения. В Германии это единственный переводческий факультет, где русский (так же, как французский, итальянский, греческий, нидерландский, испанский) можно заявлять как родной язык, или язык "А" на переводческом жаргоне. В других аналогичных вузах в качестве родного языка всегда выступает немецкий.

Список продолжают Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла, Лейпцигский университет, Техническая высшая школа в Кельне. В каждом из этих вузов продолжительность обучения в магистратуре по специальности "синхронный перевод" составляет четыре семестра. Но для того чтобы поступить туда, знаний иностранных языков, приобретенных в средней школе, как правило, недостаточно.

Что нужно для поступления

На факультете переводоведения, языкознания и культурологии Майнцкого университета в Гермерсхайме, вне зависимости от того, какой язык является для вас родным и с какими иностранными языками вы намерены работать, при поступлении в магистратуру уровень владения как первым (язык В), так и вторым (язык С) иностранным языками, должен соответствовать по меньшей мере уровню C1 рекомендованных европейских стандартов языкознания (CEFR).

Портативное мобильное устройство для нашептывания - один из гаджетов, наиболее часто используемых переводчиками-синхронистами

Например, международным документом, подтверждающим достаточный для поступления на переводческий факультет уровень владения немецким языком, признается сертификат Гете-Института. А официальным подтверждением ваших знаний английского языка является так называемый "Кембриджский сертификат" - доказательство того, что вы выдержали тесты, которые проводятся экзаменационным советом Кембриджского университета. Также необходимо представить диплом о высшем образовании или диплом бакалавра, а если он еще не получен, - свидетельство с перечнем учебных дисциплин, освоенных в процессе учебы в вузе.

Вступительные экзамены

Затем необходимо сдать вступительные экзамены по двум иностранным языкам. В общей сложности, их три. Сначала проводится 30-минутный экзамен по языку В, во время которого кандидату необходимо продемонстрировать умение структурированно подавать на нем мысли. После этого - беседа с экзаменатором. Затем проверяется способность кандидата работать в кабинке синхрониста.

Второй экзамен - на знание языка C. Он продолжается 30 минут и включает разговор с экзаменатором, а также тест, во время которого проверяется умение кандидата бегло выражаться на иностранном языке и его представление о сути переводимого текста. Затем проводится экзамен на знание языка C в кабинке синхрониста. После этого приемная комиссия решает, по какому из заявленных иностранных языков кандидат будет сдавать расширенный экзамен.

Третий экзамен - это также проверка знаний языка C. Его продолжительность - 20 минут. Этот тест по своей последовательности идентичен 30-минутному варианту, только в кабинке синхрониста кандидату работать не придется. Во время этого экзамена проверяется пассивное понимание языка C.

Перспективная ниша

Учебная программа факультета переводоведения, языкознания и культурологии Майнцкого университета в Гермерсхайме охватывает все аспекты перевода, предусматривает обучение синхронному переводу с использованием кабинок и специального оборудования наподобие портативных мобильных систем под названием "шептало", а также включает языкознание и культурологию, непосредственно связанные с переводом. Благодаря разнообразным междисциплинарным курсам студенты широко осваивают навыки межкультурной коммуникации, а также техническую, экономическую, медицинскую, юридическую терминологию, туристические термины, интернет-сленг.

Как бы то ни было, чем лучше вуз, в котором вы освоили специальность переводчика-синхрониста, тем удачнее сложится ваша карьера. Переводчик экстракласса может даже получить допуск к работе в структурах ЕС. В многонациональном Европарламенте такие специалисты требуются постоянно. Если стартовая зарплата несинхронных переводчиков составляет в Германии от 27 000 до 36 500 евро в год, то синхронист уже на старте карьеры может зарабатывать 750 евро в день. Что же касается хороших, опытных синхронистов, то они востребованы во всех сферах и зарабатывают минимум 1000 евро в день. И чем больше стаж, тем выше гонорары.

Новичкам на переводческой ниве в Германии весомую поддержку оказывает Объединение переводчиков-синхронистов (Verband der Konferenzdolmetscher, VKD), насчитывающее свыше 600 членов и являющееся составной частью Федерального союза устных и письменных переводчиков (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, BDÜ). В помощь входящим в его состав молодым переводчикам разработана отдельная учебная программа, по которой на специальных курсах их обучают коллеги со стажем. Регулярно проводятся и курсы повышения квалификации для широкого круга желающих. Не говоря о том, что эта профорганизация решает проблемы трудоустройства, являясь связующим звеном между работодателями и переводчиками.

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