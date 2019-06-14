Cезон кастрюль и тазиков: почему в России летом отключают горячую воду

"Инновации в России идут полным ходом! График отключения горячей воды в вашем доме теперь можно увидеть онлайн!" - шутят остряки среди москвичей и греют воду в кастрюлях. Прогресс действительно есть: теперь в Москве каждый год отключают горячую воду на 10 дней, а еще несколько лет назад ее не было три недели. В регионах полумесячная "тишина" в кране стала нормой.

10 дней без воды

Все дело в централизованной системе теплоснабжения. Ее используют во всех городах бывшего СССР. ТЭЦ, которые расположены по всему городу, поставляют горячую воду в многоквартирные дома по сложной, многокилометровой системе труб. Для надежной работы зимой система должна проходить проверку летом, говорят коммунальщики. Есть ли трещины в трубе, можно понять лишь во время профилактики. Специалисты понижают температуру воды в трубе до 40 градусов и повышают в ней давление. Если обнаружат утечки, проводится ремонт трубы, а затем - повторные испытания. Московская объединенная энергетическая компания даже сделала анимационный фильм, где подробно объясняет горожанам, почему в кранах нет воды. В этом году работы ведутся с 13 мая, по плану они должны завершиться 25 августа.

В МОЭК заявили, что 10 дней - это минимум, который необходим для проверки всего хозяйства. Сократить сроки отключения горячей воды в Москве пока невозможно,заявил агентству "Москва" заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям МОЭК Роман Коровин. Сделать это не удастся ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Светлана Разворотнева

В компании рассказали, что в летний период к отопительному сезону 2019/2020 годов будет подготовлено около 16,4 тысяч километров тепловых сетей, в том числе порядка 8000 километров магистралей, где запланировано проведение 577 этапов гидравлических испытаний, и 8400 километров разводящих сетей. Планово-предупредительные ремонты пройдут на 24 насосно-перекачивающих станциях, 94 котельных и 10260 тепловых пунктах. Коровин объяснил, что трубопроводы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ. По его словам, даже одно повреждение может отнять у специалистов много времени.

С коммунальщиками не согласны другие специалисты. "Москва с чисто технической точки зрения может уйти от отключения горячей воды. Так, в новых кварталах к домам подведены альтернативные трассы теплоснабжения, поэтому при ремонте трассы может быть подключена другая", - говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Отключение горячей воды - техническая норма

Максим Михненко несколько лет назад приобрел квартиру в новом жилом квартале бизнес-класса. Территория круглосуточно охраняется, есть подземный паркинг, работают магазины, рестораны и спортивный зал с бассейном, но каждый год здесь, как и по всему городу, отключают горячую воду. "Конечно, чайник мы не греем. Пришлось нести дополнительные траты, то есть закладывать в бюджет ремонта и установку бойлера. Без него никак, - сетует Максим, - к сожалению, в России стоимость недвижимости никак не соответствует ее качеству!"

Максим Михненко

Интересно, что страдать приходится потому, что отключение горячей воды заложено в технические нормы. "У нас действуют нормы технической безопасности, которые направлены на предотвращение аварий. И в соответствии с ними отключения должны проходить каждый год для проведения профилактических осмотров. Тут не зависит от года постройки дома, неудобством мы платим за безопасность", - говорит Светлана Разворотнева.

Граждане могут потерпеть и без воды

У централизованной системы теплоснабжения есть и преимущества. "Коммуналка" выходит дешевле, поскольку тепло подают в больших объемах сразу по всему городу. Устанавливать автономную систему, например бойлер, и пользоваться ею - дороже, но можно индивидуально контролировать расход тепла. Именно автономные системы установлены в домах в европейских странах. Запутанной сети труб там нет, каждый платит столько, сколько израсходовал тепла и горячей воды.

Накануне сезона отключения горячей воды в городских СМИ появляются советы, как пережить это время. В них, шутя, описываются дедовские способы нагрева воды в кастрюле - а также инновационные, например нагревать воду, пропуская ее через стиральную машину. И вообще, отключение воды - это хороший повод сходить в гости к друзьям, а заодно и помыться, или всем вместе пойти в баню, уехать в отпуск или начать ходить в спортивный зал, где есть горячая вода.

В прошлом году во время чемпионата мира по футболу в городах, где проходили матчи, скорректировали графики отключения воды. Сделали это, чтобы не удивлять иностранных болельщиков российскими коммунальными особенностями. Судя по всему, россияне могут потерпеть - все уже привыкли.

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