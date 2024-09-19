Покупателя на конфискованный "Дом Москвы" в Риге не нашлось

Культурный центр "Дом Москвы" в Риге не смогли продать на аукционе - для него не нашлось покупателей. Об этом DW сообщили в четверг, 19 сентября, в предприятии по управлению госнедвижимостью Латвии - Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ, "Государственное недвижимое имущество"). Сейчас рассматривается вопрос снижения стартовой цены на 20%, торги могут возобновить 1 октября.

Стартовая цена в 3,57 млн евро не заинтересовала потенциальных покупателей, сделал вывод член правления VNĪ Андрис Варна. По его словам, продать здание с молотка не получается из-за специфического назначения объекта, которое ориентировано на культурные и событийные функции - на это сейчас нет спроса на рынке.

"Поэтому потенциально следующий владелец здания, вложив в него дополнительные инвестиции, должен приспособить его к функциям, которые могли бы лучше соответствовать требованиям как местного, так и международного рынка", - отметил Варна.

Здание конфисковали из-за угрозы национальной безопасности Латвии

Бывший "Дом Москвы" был выкуплен правительством Москвы у национальной железнодорожной компании "Латвияс Дзелзцельш" в 2002 году, а через два года после этого начал работу как культурный центр. В январе 2024 года здание изъяли в пользу государственной собственности Латвии, так как оно оказалось под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для смены собственника депутаты Сейма Латвии приняли специальный закон ("О действиях в отношении недвижимого имущества, которые необходимы для предотвращения угроз госбезопасности").

Автором инициативы выступила комиссия Сейма по нацбезопасности. Там обосновали конфискацию тем, что российские власти использовали здание как "инструмент внешней политики": под прикрытием культурных мероприятий и образования в "Доме Москвы", по утверждению депутатов, проходили политические мероприятия, подрывающие национальную безопасность. Вырученные от продажи здания средства латвийские власти обещают передать на поддержку Украине.

Российские власти пригрозили негативными правовыми последствиями

В посольстве России в Латвии назвали конфискацию "рейдерским захватом собственности" и пообещали "многолетние тяжбы в международных судебных инстанциях". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила "негативными правовыми последствиями" следующим собственникам здания.

"Дом Москвы" представляет собой пятиэтажное здание с одним подземным этажом и общей площадью 4482,4 кв. м. Оно было построено в 1976 году.