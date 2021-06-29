 В Германии введен в эксплуатацию космический центр бундесвера | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2021

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Германия

В Германии введен в эксплуатацию космический центр бундесвера

Основные задачи центра в Уэдеме - защита шести военных спутников ФРГ, находящихся на орбите, отслеживание космического мусора и анализ разведывательной деятельности других государств в космосе.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и начальник космического центра полковник Марко Мандерфельд

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и начальник космического центра полковник Марко Мандерфельд

Вооруженные силы Германии - бундесвер во вторник, 13 июля, ввели в эксплуатацию собственный космический центр, который разместился на базе в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны. "Космос ... стал критической инфраструктурой, которую необходимо защитить", - цитирует агентство Reuters министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), присутствовавшую на открытии центра.

Основными задачами космического центра, расположенного в городе Уэдеме близ границы с Нидерландами, является защита шести немецких военных спутников, находящихся на орбите, отслеживание космического мусора и анализ разведывательной деятельности других государств в космосе..

По данным министра обороны Германии, в работе космического центра сегодня задействованы около 80 человек. Их численность может быть увеличена до 250.

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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