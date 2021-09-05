Бундестим разгромила Армению в отборочном матче к ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу разгромила команду Армении со счетом 6:0 в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) 2022 года. Игра прошла в воскресенье, 5 сентября, на крытом стадионе Mercedes-Benz-Arena в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг).

Уроженец Штутгарта, полузащитник Серж Гнабри (Serge Gnabry) открыл счет на шестой минуте и сделал дубль на пятнадцатой. До перерыва было забито еще два гола: отличились хавбек Марко Ройс (Marco Reus) на 35-й минуте и Тимо Вернер (Timo Werner) - под занавес первого тайма (45-я минута).

Вторая игра бундестим под руководством Ханси Флика

После перерыва (52-я минута) гол забил полузащитник Йонас Хофман (Jonas Hofmann), а в компенсированное время отличился нападающий Карим Адейеми (Karim Adeyemi) (90+1).

Матч стал второй игрой бундестим под руководством Ханси Флика (Hansi Flick) - бывшего наставника "Баварии", который после Евро-2020 сменил Йоахима Лёва (Joachim Löw) на посту главного тренера сборной ФРГ.

Германия занимает в группе J первое место с 12 очками. За ней - команды Армении (10 очков), Румынии (9 очков), Северной Македонии (8 очков).

Впереди у бундестим - матч со сборной Исландии на выезде в Рейкьявике.

ЧМ-2022 пойдет в Катаре

Чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.

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