Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой

Бундестаг лишил иммунитета депутата входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Акселя Фишера (Axel Fischer), чтобы предоставить следственным органам право на проведения обысков и изъятия улик. В четверг, 4 марта, пленум принял единогласное решение, последовав соответствующим рекомендациям генеральной прокуратуры Мюнхена и федерального министерства юстиции. По всей видимости, решение связано с возможной лоббистской деятельностью Фишера в пользу властей Азербайджана.

На запрос dpa в Генеральной прокуратуре в Мюнхене сообщили, что расследование ведется по подозрению во взяточничестве. По этим данным, уже были проведены обыски шести объектов в Баден-Вюртемберге и Берлине, в частности, в депутатском офисе в бундестаге и жилых помещениях. В операции участвовали около 60 сотрудников прокуратуры и Федерального ведомства по уголовным делам. Обыскам предшествовали масштабные следственные действия, направленные против бывших и действующих депутатов бундестага, которые входили в немецкую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Им вменяется в вину, среди прочего, получение денег из Азербайджана в 2008-2016 годах через британские фиктивные компании на счета в балтийских банках", - указывается в заявлении прокуратуры. По ее данным, с получением этих средств связывалось выполнение требований азербайджанских депутатов по внесению проектов резолюций и голосованию по ним, а также по замещению различных должностей в ПАСЕ.

Правозащитники приветствуют расследование

В германском отделении международной правозащитной организации Transparency International приветствовали масштабные расследования связанного с Азербайджаном коррупционного скандала в бундестаге, в котором оказался замешан не только Аксель Фишер. "Уже несколько лет мы требуем от юстиции и политики конкретных выводов из азербайджанской аферы", - заявил председатель Transparency Deutschland Хартмут Боймер (Hartmut Bäumer). Он напомнил, что в марте 2019 года организация подала иск против немецких парламентариев Карин Штренц (Karin Strenz) и Эдуарда Линтнера (Eduard Lintner), обвинив их в получении взяток.

Скандал вокруг связей азербайджанских и немецких депутатов в ПАСЕ

Власти Азербайджана уже много лет налаживают связи с немецкими политиками, пытаясь улучшить имидж страны. Они создали целую сеть лоббистов вокруг бывшего депутата бундестага от ХСС Эдуарда Линтнера (Eduard Lintner). В ней также участвовала депутат от ХДС Карин Штренц (Karin Strenz). В январе 2020 года в этой связи были проведены обыски в помещениях, используемых Штренц и Линтнером.

В марте 2019 года Карен Штренц была оштрафована на 20 тысяч евро за то, что своевременно не уведомила бундестаг о дополнительном заработке из Азербайджана. Подозрения в ее адрес появились в 2017 году в ходе коррупционного скандала в ПАСЕ. В частности, ее имя упоминается в опубликованном в апреле 2018 года докладе группы независимых экспертов о взятках за лоббирование интересов Баку в Европе. В связи с этими обвинениями в начале 2018 года Штренц не была повторно выдвинута в ПАСЕ.

Эпизод со Штренц являлся лишь частью большого доклада под названием "Икорная дипломатия" о лоббистской деятельности Азербайджана, который спровоцировал коррупционный скандал в Совете Европы. В документе утверждалось, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы. В качестве взяток использовались многочисленные подарки, в том числе, черная икра, ковры, дорогой алкоголь и ювелирные украшения.

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