 Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT | Новости из Германии о Европе | DW | 26.10.2021

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Европа

Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов телеканал RT за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах, выпущенных в эфир в 2018 году.

Стенд RT на Восточном экономическом форуме в 2018 г.

Стенд RT на Восточном экономическом форуме в 2018 г.

Суд в Великобритании подтвердил правомерность решения национального медиарегулятора Ofcom, который в 2019 году оштрафовал российский телеканал RT (ранее Russia Today). В семи сюжетах, вышедших в эфир RT весной 2018 года, были нарушены принципы беспристрастности, заявил апелляционный суд в Лондоне во вторник, 26 октября.

Апелляционный судья Джеффри Вос указал, что лично посмотрел все сюжеты и подтверждает, что "все они были предвзятыми и несбалансированными". "По всей видимости, в этом состоял умысел", - добавил он. Тем самым штраф Ofcom в отношении RT в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете почти 240 тысяч евро) остается в силе.

Сюжеты об отравлении Скрипалей, войне в Сирии и украинском конфликте

Разбирательство касалось сюжетов, вышедших в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех программах Crosstalk и двух передачах Sputnik. Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и украинский конфликт.

В декабре того же года Ofcom указал на нарушения, а в июле 2019-го на RT наложили штраф. При этом регулятор отметил, что не станет требовать выплаты 200 тысяч фунтов до завершения всех необходимых юридических процедур. В ответ Роскомнадзор объявил об аналогичной проверке BBC.

В свою очередь RT утверждает, что сумма штрафа завышена и серьезно отличается от тех, что выписывают другим каналам, причем за более серьезные претензии, например за разжигание ненависти и призывы к насилию.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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