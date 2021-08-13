Британский и канадский спезназ направлены в Кабул

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул в четверг, 12 августа, объявили Великобритания и Канада. Их задача - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.
Официальный Лондон, как и Берлин, призвал своих граждан при первой возможности покинуть страну, в которой "из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью". По некоторым данным, на территории Афганистана находятся до сих пор до 4000 британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.
Совбез ООН готовит заявление по Афганистану
В Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение "Талибан" осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения. В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН "не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой, или восстановление Исламского эмирата Афганистан".
12 августа председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в связи с ситуацией в стране призвал созвать экстренное заседание СБ ООН.
Талибы захватили столицу еще одной провинции
Тем временем талибы после двух недель боев захватили город Лашкаргах, столицу провинции Гильменд на юге Афганистана. Как заявил агентству Reuters местный чиновник на условиях анонимности, высокопоставленные военные и члены правительства региона сбежали из города на вертолете. При этом около 200 военнослужащих афганских сил безопасности сдались талибами при содействии старейшин.
Смотрите также:
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
"Талибан" пытается захватить власть в стране
Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои идут в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Захват Кундуза талибами - огромная потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе находятся под контролем талибов, они заняли офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигаются с севера на юг страны, и их мишенью становится в первую очередь мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа. Мирные жители часто служат боевикам живым щитом, многие получают ранения и погибают.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Опасаясь мести талибов
Особенно опасной ситуация стала для афганцев, сотрудничавших с международными силами НАТО. Они опасаются мести "Талибана" и вынуждены вместе с семьями бежать - иногда через линию фронта. Стремительное наступление талибов вынуждает многих афганцев покидать свои дома, успев взять с собой лишь документы. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Кабул готовится к осаде
Талибы не скрывают, что они стремятся полностью захватить страну и установить свое господство в Афганистане. Столица страны Кабул пока что находится под контролем властей, но многие опасаются, что она может пасть в течение нескольких месяцев. За стенами Кабула скопились тысячи беженцев. Город готовится к осаде.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Что ждет женщин в случае прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие боятся, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддерживают уход из Афганистана.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
-
Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?
Флаг "Талибана" над Кундузом - символ провала западной миссии в Афганистане
В захваченном Кундузе теперь развевается флаг "Талибана", ставший, по мнению многих, символом провала миссии западных союзников в борьбе за суверенитет в Афганистане. Какое будущее ждет страну?
Автор: Марина Барановская