Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?

Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.
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По словам Доминика Рааба, "никаких выстрелов по HMS Defender" сделано не было. Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что проход эсминца выполнялся "в соответствии с международным правом".