 Bosch заплатит 90 млн евро штрафа из-за дизельного скандала | Экономические новости из Германии | DW | 23.05.2019

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Экономика

Bosch заплатит 90 млн евро штрафа из-за дизельного скандала

Производитель комплектующих поставил различным автоконцернам миллионы датчиков с недозволенным софтом. Bosch отказался оспаривать решение о штрафе и перечислит деньги в течение полутора месяцев.

Завод Bosch

В дизельном скандале вслед за автоконцернами Volkswagen, Audi и Porsche крупный штраф заплатит и поставщик автокомплектующих Bosch. Прокуратура Штутгарта в четверг, 23 мая, сообщила о решении наложить на Bosch штраф в размере 90 млн евро за "халатное нарушение обязанностей по надзору".

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Bosch отказался оспаривать вынесенное решение и выплатит штраф федеральной земле Баден-Вюртемберг в течение шести недель. Прокуратура Штутгарта в связи с этим объявила о прекращении дела в отношении Bosch. По данным следствия, эта компания с 2008 года поставила различным автопроизводителям около 17 млн датчиков дозировки и управления, в программном обеспечении которых "содержались частично недозволенные стратегии".

Автоконцерны установили эти датчики на автомобили, получили у властей соответствующие разрешения и вывели свою продукцию на рынок. В результате проверок, однако, выяснилось, что двигатели этих автомобилей выбрасывают в атмосферу гораздо больше окиси азота, чем заявляли автопроизводители.

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    Автор: Григорий Аросев


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