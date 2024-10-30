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ПолитикаРоссия

Боррель: ЕC чтит память жертв политических репрессий в РФ

Алексей Волошинов
30 октября 2024 г.

В своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий в России Боррель вспомнил не только бывших, но и нынешних политзаключенных.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп БоррельФото: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель сделал заявление, приуроченное ко Дню памяти жертв политических репрессий в России. Оно было опубликовано на официальном сайте Европейской службы внешних связей в среду, 30 октября.

"Европейский Cоюз чтит память жертв политических репрессий и признает неизменную преданность делу тех, кто продолжает работать над сохранением памяти жертв", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии. Боррель отметил, что современное правительство России не признает ошибки прошлого, а напротив - отменяет реабилитацию жертв политических репрессий.

Кроме того, верховный дипломат ЕС упомянул людей, которые и сегодня продолжают находиться в российских тюрьмах из-за своих убеждений. По данным правозащитного проекта "Мемориал", их насчитывается более 750 человек. По словам Борреля, российские политзаключенные "постоянно подвергаются пыткам и жестокому обращению" и сталкиваются с отказами в медицинской помощи, "что приводит к серьезному ухудшению здоровья или даже смерти, как это случилось с оппозиционным политиком Алексеем Навальным в начале этого года".

В конце своего обращения Жозеп Боррель в очередной раз призвал российские власти отменить "репрессивное законодательство", в том числе о "криминализации правдивой информации о своей агрессивной войне", а также законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Евросоюз, по его словам, "солидарен с российскими гражданами, которые, несмотря на огромный личный риск и в чрезвычайно сложных условиях, смело говорят правду и работают на благо свободной и демократической России, приверженной правам человека, верховенству закона и миру".

Накануне в России и по всему миру прошла акция "Возвращение имен"

В воскресенье, 29 октября, в России и других странах прошла акция "Возвращение имен" в память о жертвах политических репрессий. Ее участники зачитывали имена расстрелянных, отправленных в лагеря или пораженных в правах в годы Советской власти.

По данным правозащитников, зачитывание имен началось с Москвы и продолжилось в Иркутске, Бремене, Ревде, Денвере, Дрездене и Страсбурге. Организаторы сообщали, что проведение акции "Возвращение имен" в этом году заявлено в 109 городах мира, включая 19 российских.

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