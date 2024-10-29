В России и мире проходит акция "Возвращение имен"

Более чем в 100 городах России и мира вспоминают жертв политических репрессий в СССР. В Москве цветы к Соловецкому камню возложили иностранные дипломаты.

В России и ряде других стран в воскресенье, 29 октября, проходит акция "Возвращение имен" в память о жертвах политических репрессий. Ее участники зачитывают имена расстрелянных, отправленных в лагеря или пораженных в правах в годы советской власти. Правозащитное движение "Мемориал", которое организует акцию с 2007 года, ведет прямую трансляцию мероприятия.

По данным правозащитников, зачитывание имен началось с Москвы и продолжилось в Иркутске, Бремене, Ревде, Денвере, Дрездене и Страсбурге. Организаторы сообщали, что проведение "Возвращения имен" в этом году заявлено в 109 городах мира, включая 19 российских.

"Мне кажется, это очень важный день. День, когда люди вспоминают историю не по указке властей и не по их лекалам. Это способ помнить о жертвах репрессий. Мы видим, что государство пытается оккупировать память, представить единственно правильную версию истории", - отметил председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский, который пришел к Соловецкому камню в Москве.

Иностранные дипломаты возложили цветы к Соловецкому камню

К мемориалу на Лубянской площади также возложили цветы иностранные дипломаты, в том числе временный поверенный в делах Германии Анке Хольштайн (Anke Holstein), посол Польши в России Кшиштоф Краевский, посол США Линн Трейси, посол Евросоюза Ролан Галараг и временно исполняющий обязанности посла Франции в РФ Закари Гросс. Проводить массовую акцию в Москве жителям запретили столичные власти, сославшись на ограничения из-за COVID-19.

"Подавление российским правительством конституционных прав граждан душит свободы и тянет страну назад в мрачное, репрессивное, изолированное прошлое, напоминающее советское прошлое России. Сохраняем надежду, что однажды Россия станет страной, в которой будут признаваться и защищаться фундаментальные права и свободы, присущие каждому человеку", - заявило посольство США в России.