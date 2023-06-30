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Бориса Гребенщикова власти РФ объявили "иноагентом"

Александра Иванова
16 мин. назад

Минюст РФ пополнил список "иноагентов" несколькими политиками, журналистами и СМИ. В реестр попала также Англо-американская школа в Москве.

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Борис Гребенщиков
Борис ГребенщиковФото: Alexander Ryumin/ITAR-TASS/IMAGO

Музыкант Борис Гребенщиков был занесен в реестр "иноагентов", обновленный Минюстом РФ в пятницу, 30 июня.

Кроме него, в список попали издания "Бумага" и Sota.Vision, а также журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, зампредседателя московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев, член фракции "Справедливой России" в Мосгордуме Михаил Тимонов и некто "Ф. Гольдшмидт". Онлайн-издания "Важные истории" и "Медуза" предполагают, что речь может идти о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе (Филиппе) Гольдшмидте.

В реестр "иностранных агентов" Минюст РФ добавил и Англо-американскую школу в Москве, которая, как посчитали в министерстве, занимается "пропагандой ЛГБТ-отношений".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. 

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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Сообщение Минюста РФ о пополнении списка "иноагентов"

Сайт Минюста РФ
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