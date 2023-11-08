"Большая семерка" заверила Украину в своей поддержке

Страны G7 заверили Украину в своей постоянной поддержке. На встрече в Токио в среду, 8 ноября, министры иностранных дел государств "большой семерки" подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину, несмотря на войну на Ближнем Востоке, и "ввести жесткие санкции против России". Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.

На фоне войны Израиля с террористическим исламистским движением ХАМАС важно, чтобы страны G7 "дружно послали четкий сигнал международному сообществу, что наша непоколебимая приверженность поддержке Украины никогда не ослабнет", заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предупредила: "Если мы сейчас собьемся с дыхания в нашей поддержке Украины, Путин безжалостно воспользуется этим - с ужасными последствиями для народа Украины и Европы". Вот почему так важно, чтобы G7 продолжала оказывать всестороннюю поддержку Украине, указала Бербок.

Министры иностранных дел G7 также пообещали ускорить усилия по восстановлению Украины "в среднесрочной и долгосрочной перспективе" и вместе с международными партнерами "работать в направлении мирного процесса".

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