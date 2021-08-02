Более трети россиян хотят работать, "пока позволит здоровье"

Работать, "пока позволит здоровье", даже после достижения пенсионного возраста, собираются 42% россиян. В основном такие планы имеют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Таковы данные опроса, проведенного экспертами специализирующегося на теме трудоустройства онлайн-сервиса hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед". Они были опубликованы во вторник, 3 августа.

В опросе приняли участие 2261 работающий житель России. Только 30% из них, судя по результатам исследования, собираются уйти на пенсию в срок, еще 19% намерены перестать работать до достижения пенсионного возраста. В то же время 6% респондентов указали, что планируют работать до 70-75 лет.

Сбережения для жизни на пенсии

Кроме того, организаторы опроса выяснили, что более половины россиян (56%) не делают сбережений для жизни на пенсии. Среди тех, кто все же откладывают деньги на эти цели, меньше всего людей рабочих профессий и больше всего - менеджеров высшего звена, руководителей строительной отрасли и юристов.

При этом каждый четвертый участник опроса (26%) ожидает, что после выхода на пенсию ему придется столкнуться с сильным сокращением или урезанием доходов, а 3% респондентов собираются жить на содержании у детей.

Каждый пятый респондент (20%) указал, что на пенсии он будет жить на доходы от пассивных инвестиций и много путешествовать. 17% опрошенных хотят жить на доходы от сдачи недвижимости.

По данным онлайн-издания РБК, в июне 2021 года средний размер пенсии в РФ составил 15 822 рубля. Для сравнения: в июне 2020 года он составлял 14 978 рублей. Согласно Росстату, в июне 2021 года годовая инфляция в России составила 6,5 процента.

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