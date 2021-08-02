 Более трети россиян хотят работать, ″пока позволит здоровье″ | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2021

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Россия

Более трети россиян хотят работать, "пока позволит здоровье"

Лишь 30% россиян намерены перестать работать по достижению пенсионного возраста, выяснили авторы соцопроса, проведенного сервисом hh.ru и финтех-компанией "Деньги Вперед".

Пенсионерка в России

Работать, "пока позволит здоровье", даже после достижения пенсионного возраста, собираются 42% россиян. В основном такие планы имеют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Таковы данные опроса, проведенного экспертами специализирующегося на теме трудоустройства онлайн-сервиса hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед". Они были опубликованы во вторник, 3 августа.

В опросе приняли участие 2261 работающий житель России. Только 30% из них, судя по результатам исследования, собираются уйти на пенсию в срок, еще 19% намерены перестать работать до достижения пенсионного возраста. В то же время 6% респондентов указали, что планируют работать до 70-75 лет.

Сбережения для жизни на пенсии

Кроме того, организаторы опроса выяснили, что более половины россиян (56%) не делают сбережений для жизни на пенсии. Среди тех, кто все же откладывают деньги на эти цели, меньше всего людей рабочих профессий и больше всего - менеджеров высшего звена, руководителей строительной отрасли и юристов.

При этом каждый четвертый участник опроса (26%) ожидает, что после выхода на пенсию ему придется столкнуться с сильным сокращением или урезанием доходов, а 3% респондентов собираются жить на содержании у детей.

Каждый пятый респондент (20%) указал, что на пенсии он будет жить на доходы от пассивных инвестиций и много путешествовать. 17% опрошенных хотят жить на доходы от сдачи недвижимости.

По данным онлайн-издания РБК, в июне 2021 года средний размер пенсии в РФ составил 15 822 рубля. Для сравнения: в июне 2020 года он составлял 14 978 рублей.  Согласно Росстату, в июне 2021 года годовая инфляция в России составила 6,5 процента.

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    Что можно купить на российскую пенсию?

    Средняя пенсия - 13 170 рублей

    C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллиона человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?

  • default

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Продукты питания - основные затраты

    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Развлечения

    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Бытовая техника

    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 02:58

После выборов власть озаботилась пенсионным возрастом (04.05.2018)

Контекст

У россиян снижаются реальные доходы

В январе Центробанк зарегистрировал минимальный темп прироста реальной зарплаты за два с половиной года. Впервые за три года в 2018 году снизились реальные пенсии.  

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Пенсионная задача правительства - "Заповедник", выпуск 29, сюжет 3  

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