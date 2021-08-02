Более трети россиян хотят работать, "пока позволит здоровье"

Работать, "пока позволит здоровье", даже после достижения пенсионного возраста, собираются 42% россиян. В основном такие планы имеют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Таковы данные опроса, проведенного экспертами специализирующегося на теме трудоустройства онлайн-сервиса hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед". Они были опубликованы во вторник, 3 августа.
В опросе приняли участие 2261 работающий житель России. Только 30% из них, судя по результатам исследования, собираются уйти на пенсию в срок, еще 19% намерены перестать работать до достижения пенсионного возраста. В то же время 6% респондентов указали, что планируют работать до 70-75 лет.
Сбережения для жизни на пенсии
Кроме того, организаторы опроса выяснили, что более половины россиян (56%) не делают сбережений для жизни на пенсии. Среди тех, кто все же откладывают деньги на эти цели, меньше всего людей рабочих профессий и больше всего - менеджеров высшего звена, руководителей строительной отрасли и юристов.
При этом каждый четвертый участник опроса (26%) ожидает, что после выхода на пенсию ему придется столкнуться с сильным сокращением или урезанием доходов, а 3% респондентов собираются жить на содержании у детей.
Каждый пятый респондент (20%) указал, что на пенсии он будет жить на доходы от пассивных инвестиций и много путешествовать. 17% опрошенных хотят жить на доходы от сдачи недвижимости.
По данным онлайн-издания РБК, в июне 2021 года средний размер пенсии в РФ составил 15 822 рубля. Для сравнения: в июне 2020 года он составлял 14 978 рублей. Согласно Росстату, в июне 2021 года годовая инфляция в России составила 6,5 процента.
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Средняя пенсия - 13 170 рублей
C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллиона человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?
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Продукты питания - основные затраты
13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.
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Развлечения
Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.
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Бытовая техника
Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.
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Отдых - непозволительная роскошь.
Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.
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Что можно купить на российскую пенсию?
Автомобиль
На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.
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Жилье
Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.
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Что можно купить на российскую пенсию?
Частный самолет
А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
Автор: Никита Баталов