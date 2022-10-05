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Цены на продукты питания в ФРГ продолжат расти
Цены на продукты питания в ФРГ продолжат растиФото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa /picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Более половины фирм в ФРГ решили вновь повысить цены

Виталий Кропман
39 мин. назад

Уровень инфляции в ФРГ достиг 10 процентов. Согласно результатам опроса института экономических исследований ifo, многие компании намерены повысить цены в ближайшие месяцы.

https://www.dw.com/ru/bolee-poloviny-firm-v-frg-resili-vnov-povysit-ceny/a-63337775

Уровень инфляции в Германии в сентябре достиг 10 процентов - самого высокого показателя за последние несколько десятилетий. "Волна инфляции, к сожалению, пока не ослабевает", - заявил в среду, 5 октября, глава отдела прогнозов конъюнктуры мюнхенского Института экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser), представляя результаты традиционного ежемесячного опроса немецкого бизнеса. По данным ifo, многие компании в страненамерены повысить цены в ближайшие месяцы. В сентябре текущего года их доля составила 53,5 процента, тогда как месяцем ранее - 48,1 процента.

В частности, цены на продовольственные товары будут расти и дальше. В этом сегменте прогнозируется повышение соответствующего показателя до 100 пунктов против 96,9 в августе. В непродовольственной сфере тоже ожидается рост цен, особенно на аптечные товары (92,3 пункта), цветы, растения и товары для животных (89,6), игрушки (89,0), велосипеды (84,4) и канцелярские товары (83,8).

В промышленном сегменте лидируют производители одежды (83,5), стекла, керамики и камней (77,3) , электрооборудование (75,5). Также рост ожидается в сфере общественного питания (87,4), обслуживании зданий (78,0) и гостиничном бизнесе (62,4).

Методология ifo

Пункты, рассчитываемые ifo, показывают процент компаний, которые хотят повысить свои цены. Если все опрошенные представители бизнеса намерены повысить цены, то по шкале ifo обозначается как плюс 100 пунктов, если все компании хотят их понизить - соответственно минус 100 пунктов. При этом в опросе ifo не содержится вопроса о размере планируемого ценового изменения.

Смотрите также:

Рост инфляции в Германии

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