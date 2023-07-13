Более 200 атлетов из России сменили спортивное гражданство

На фоне санкций в отношении России из-за войны в Украине спортивное гражданство других государств дает атлетам РФ возможность участвовать в международных соревнованиях.

Как минимум 204 спортсмена, в числе которых есть и юниоры, и чемпионы мира и Европы в своих дисциплинах, сменили спортивное гражданство или намерены это сделать ради продолжения карьеры и возможности участвовать в международных соревнованиях на фоне санкций в отношении РФ. Об это пишет в четверг, 13 июля, онлайн-издание "Холод ".

Как отмечается в публикации, "публично о смене спортивного гражданства большинство атлетов не говорят, из-за чего о подобных решениях становится известно только во время соревнований, для которых они проходят процедуру регистрации".

В каких видах спорта россияне меняют гражданство

Больше всего среди россиян, сменивших спортивное гражданство, - шахматистов. По данным издания "Холод", за период с 2022 по 2023 годы 141 россиянин в этом виде спорта поменял флаг, под которым выступают.

Вторыми по численности уроженцев России, сменивших отечественную спортфедерацию на иностранную, являются такие виды спорта, как фигурное катание и конный спорт. Там, по подсчетам журналистов, Россия потеряла по 11 представителей. В художественной гимнастике и теннисе новую спортивную родину нашли по пять атлетов, в автоспорте и футболе - по четыре. Далее в списке "Холода" - велоспорт, мотогонки, конькобежный спорт, хоккей, плавание, гребля, бокс и парусный спорт (по два спортсмена).

В вольной борьбе, легкой атлетике, биатлоне, шорт-треке, MMA, дзюдо, спортивной гимнастике и горнолыжном спорте издание выявило по одному случаю смены спортивного гражданства.

Под флагами каких стран выступают спортсмены из РФ

Среди "самых гостеприимных" стран, по подсчетам журналистов, оказалась и Германия, гражданство которой получили 13 спортсменов из РФ. Больше лишь у Израиля (25 атлетов) и Сербии (19 человек). Французское спортивное гражданство получили 12 спортсменов из России, польское - 11, казахское - 10.

Кроме прочего, шесть россиян сделали выбор в пользу Палестинской автономии. Международный олимпийский комитет разрешает выступать под палестинским флагом. Иногда успешным российским спортсменам звонят из других стран, предлагая переход в сборные, пишет издание со ссылкой на президента Союза конькобежцев России (СКР) Николая Гуляева.

Среди самых известных спортсменов, сменивших спортивное гражданство после начала войны в Украине, - гроссмейстер, 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Александра Костенюк (выступает за Швейцарию); Алекса Волкова - дочь тренера по фигурному катанию Александра Волкова (Канада); участник "Тур де Франс" Павел Сиваков (Франция), трехкратный призер чемпионата Европы по плаванию 2020 года Анастасия Кирпичникова (Франция), участник серии гонок "Формула-1" Даниил Квят (Италия) и ряд других спортсменов.

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