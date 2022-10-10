Миллиардер Юрий Мильнер вышел из гражданства РФ

По данным журнала Forbes, состояние Мильнера, который занимается предпринимательством в сфере науки и технологий, оценивается в 7,3 млрд долларов США (7,5 млрд евро). В 1999 году бизнесмен получил гражданство Израиля и прожил в этой стране несколько лет, после чего переехал в США, напоминает издание.
Другие миллиардеры, отказавшиеся от гражданства РФ
В июне о выходе из российского гражданства сообщил другой миллиардер - основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов. Он стал гражданином Казахстана - страны, где прожил к тому моменту более 10 лет.
1 сентября об отказе от гражданства РФ и переезде в статусе гражданина Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику рассказал также бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" и соучредитель школы "Сколково", миллиардер Рубен Варданян.