Бои в Украине продолжились вопреки одностороннему перемирию

Бои в Украине в пятницу, 6 января, продолжились - несмотря на объявление президентом РФ Владимиром Путиным в одностороннем порядке так называемого "рождественского перемирия" с 12.00. За девять лет войны Россия ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии, написала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, всего за время антитеррористической операции (АТО) было 11 попыток установить "более-менее устойчивый режим прекращения огня", о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе. "Все они сорваны преднамеренными действиями" РФ, заявила Маляр.

В свою очередь руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко написал в Telegram, что ВС РФ утром "обстреляли центр" в Курахово в Покровском районе и попали в две многоэтажки и один частный дом. Повреждено отделение местной больницы, по предварительной информации, ранен один человек, отметил Кириленко. "Оставаться в городе - опасно! Эвакуируйтесь своевременно!", - добавил он.

Подоляк: По всей Украине - воздушная тревога

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram об обстреле Краматорска за несколько часов до начала режима прекращения огня. "Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом", - написал замглавы Тимошенко в Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского перемирия. Убивать в спину, имитируя тишину", - в свою очередь отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", - добавил он.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в свою очередь заявил, что Украина продолжила артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций армии РФ. По его словам, на лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций, в районе Белогоровки Луганской области - три артиллерийских обстрела, еще восемь артобстрелов произведено из района Новопавловки Запорожской области. "Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", - утверждал генерал.

"Забирают свои чемоданы и отправляются в Россию"

Между тем в Киеве не говорили, что присоединятся к перемирию. Украина не будет вести никаких переговоров с Россией по поводу так называемого "рождественского прекращения огня", подчеркнул ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Есть довольно простое решение - забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются в Россию. Никаких переговоров мы с ними вести о каких-либо перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения", - указал Данилов.

Депутат от фракции "Голос" в Верховной раде, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко счел демарш Кремля элементом информационной войны против Украины. "Они нас обстреливали 25 декабря и на Новый год. Наши воины в окопах еще лучше знают, что такое российское перемирие. Сейчас это попытка добиться перемирия через их церковь, чтобы в перспективе склонить к переговорам и заставить нас смириться с потерей наших территорий", - сказал Костенко.

МИД Франции: Грубая попытка России скрыть свою ответственность

Минобороны России 6 января подтвердило, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине. Решение принято в одностороннем порядке.

Объявленное Кремлем прекращение огня по случаю православного Рождества - "грубая попытка России скрыть свою ответственность" за продолжающиеся обстрелы территории Украины, в том числе удары по критически важным объектам и гражданскому населению, заявило позднее министерство иностранных дел Франции.

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