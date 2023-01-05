Путинское прекращение огня и другие события 316-го дня войны

Путин объявил о прекращении огня 6 и 7 января. США, Франция и Германия поставят Украине боевые машины пехоты. РФ наращивает свою военную группировку в Беларуси.

На 316-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 5 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Путин объявил о прекращении огня на православное Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7 января, сообщила пресс-служба президента РФ. Режим будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Свое решение Путин принял с "учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла", который ранее тот же день призвал установить рождественское перемирие.

Правительство Германии сдержанно отреагировало на это распоряжение Путина. "Мы приняли к сведению это заявление", - сообщил в Берлине официальный представитель федерального правительства. По его словам, любое прекращение военных действий спасает жизни людей, однако в конечном итоге РФ должна полностью вывести войска из Украины и таким образом прекратить эту войну в любой момент. "Именно к этому мы и призываем Россию", - добавил он.

"Так называемое прекращение огня не принесет мира и безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). По ее словам, Путин, очевидно, намерен "продолжить войну после короткого перерыва". Если бы Путин хотел мира, он "вернул бы своих солдат домой и война бы закончилась". Поэтому Германия "продолжит поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить мирно и свободно", заявила немецкий министр.

Cвоим объявлением о прекращении огня Путин пытается лишь "получить передышку" в войне против Украины, заявил президент США Джо Байден. По его словам, Путин был готов "бомбить больницы, детские сады и церкви" в католическое Рождество 25 декабря и в новогодние праздники.

В Украине решение Путина назвали лицемерием. "Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. "Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории... РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", - говорится в заявлении.

Франция, США и Германия поставят Украине БМП

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) договорились предоставить Украине боевые машины пехоты, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии, сообщил Белый дом. Соединенные Штаты намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder. "Обе страны планируют обучать украинские вооруженные силы соответствующим системам", - говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует агентство AFP.

"Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк", - сказал агентству Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. По его словам, в США много БМП Bradley, и хотя некоторые из них нуждаются в модернизации, запасы "не являются проблемой". Бронемашины предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). БМП Bradley использовались армией США в двух иракских кампаниях.

Ранее в тот же день Франция объявила о намерении поставить Украине бронеавтомобили AMX-10 RC, которые также называют "легкими танками". "Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - подчеркнул Владимир Зеленский, назвав поставки современной западной бронетехники и танков "ключевой возможностью" для достижения победы в 2023 году.

Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов, которые подходят к нескольким видам орудий, в том числе для самоходной гаубицы M-109, сообщило норвежское Минобороны. Летом Норвегия передала Украине 22 таких орудия. "Украина нуждается в оперативной поддержке, и поэтому мы продолжаем оценивать, что можем пожертвовать из запасов вооруженных сил. В то же время изучаем, что мы можем приобрести непосредственно у производителя, чтобы пожертвовать в будущем", - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

Россия наращивает свою группировку в Беларуси

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства", сообщило белорусское Минобороны. По данным ведомства, в страну продолжают прибывать "личный состав, вооружение, военная и специальная техника" вооруженных сил РФ. "С прибывающими подразделениями на полигонах в Беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - говорится в сообщении. Кроме того, планируется "проведение совместного летно-тактического учения" с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.

Российские обстрелы украинских городов

Российские войска обстреляли центр Херсона, в результате попадания в жилой дом от ранений скончался 20-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. Ранее он также сообщил об обстрелах Чернобаевки и поселка Камышаны Херсонской области. Из-за атаки пострадали четыре человека, есть значительные разрушения. По словам Янушевича, за минувшие сутки войска РФ 41 раз обстреляли область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон атаковали 9 раз.

В четверг также был обстрелян город Берислав Херсонской области, в результате попадания снаряда в жилой дом погиб 12-летний мальчик и его родители, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью", - написал Тимошенко в Telegram-канале.

Утром российские военные из артиллерии обстреляли село Приморское Запорожской области. Два человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. "Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", - написал он в Telegram-канале. По словам Старуха, под "плотным артиллерийским обстрелом" оказались также города Орехов и Степногорск.

Расследование российских военных преступлений

В магистральном деле об агрессии России против Украины числятся уже 635 подозреваемых. Среди них - представители военно-политического руководства РФ, депутаты, разжигатели войны и пропагандисты Кремля, сообщил в Telegram-канале Офис генерального прокурора страны. В общей сложности зафиксированы 62 480 преступлений агрессии и военных преступлений. Из них 60 734 - нарушение законов и обычаев войны, 67 - планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 40 - пропаганда войны. Кроме того, правоохранители зарегистрировали 17 369 преступлений против национальной безопасности: 10 434 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1913 - государственная измена, 3 905 - коллаборационистская деятельность, 383 - пособничество государству-агрессору, 62 - диверсия.



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