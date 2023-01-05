  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Бахмут в Донецкой области
Бахмут в Донецкой области Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
КонфликтыУкраина

Путинское прекращение огня и другие события 316-го дня войны

Сергей Гуща
15 мин. назад

Путин объявил о прекращении огня 6 и 7 января. США, Франция и Германия поставят Украине боевые машины пехоты. РФ наращивает свою военную группировку в Беларуси.

https://p.dw.com/p/4Lndm

На 316-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 5 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Путин объявил о прекращении огня на православное Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7 января, сообщила пресс-служба президента РФ. Режим будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Свое решение Путин принял с "учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла", который ранее тот же день призвал установить рождественское перемирие. 

Правительство Германии сдержанно отреагировало на это распоряжение Путина. "Мы приняли к сведению это заявление", - сообщил в Берлине официальный представитель федерального правительства. По его словам, любое прекращение военных действий спасает жизни людей, однако в конечном итоге РФ должна полностью вывести войска из Украины и таким образом прекратить эту войну в любой момент. "Именно к этому мы и призываем Россию", - добавил он.    

"Так называемое прекращение огня не принесет мира и безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). По ее словам, Путин, очевидно, намерен "продолжить войну после короткого перерыва". Если бы Путин хотел мира, он "вернул бы своих солдат домой и война бы закончилась". Поэтому Германия "продолжит поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить мирно и свободно", заявила немецкий министр.

Cвоим объявлением о прекращении огня Путин пытается лишь "получить передышку" в войне против Украины, заявил президент США Джо Байден. По его словам, Путин был готов "бомбить больницы, детские сады и церкви" в католическое Рождество 25 декабря и в новогодние праздники.

В Украине решение Путина назвали лицемерием. "Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. "Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории... РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", - говорится в заявлении.

Франция, США и Германия поставят Украине БМП

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) договорились предоставить Украине боевые машины пехоты, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии, сообщил Белый дом. Соединенные Штаты намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder. "Обе страны планируют обучать украинские вооруженные силы соответствующим системам", - говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует агентство AFP. 

"Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк", - сказал агентству Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. По его словам, в США много БМП Bradley, и хотя некоторые из них нуждаются в модернизации, запасы "не являются проблемой". Бронемашины предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). БМП Bradley использовались армией США в двух иракских кампаниях.

Ранее в тот же день Франция объявила о намерении поставить Украине бронеавтомобили AMX-10 RC, которые также называют "легкими танками". "Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - подчеркнул Владимир Зеленский, назвав поставки современной западной бронетехники и танков "ключевой возможностью" для достижения победы в 2023 году.

Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов, которые подходят к нескольким видам орудий, в том числе для самоходной гаубицы M-109, сообщило норвежское Минобороны. Летом Норвегия передала Украине 22 таких орудия. "Украина нуждается в оперативной поддержке, и поэтому мы продолжаем оценивать, что можем пожертвовать из запасов вооруженных сил. В то же время изучаем, что мы можем приобрести непосредственно у производителя, чтобы пожертвовать в будущем", - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

Россия наращивает свою группировку в Беларуси

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства", сообщило белорусское Минобороны. По данным ведомства, в страну продолжают прибывать "личный состав, вооружение, военная и специальная техника" вооруженных сил РФ. "С прибывающими подразделениями на полигонах в Беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - говорится в сообщении. Кроме того, планируется "проведение совместного летно-тактического учения" с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.

Российские обстрелы украинских городов

Российские войска обстреляли центр Херсона, в результате попадания в жилой дом от ранений скончался 20-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. Ранее он также сообщил об обстрелах Чернобаевки и поселка Камышаны Херсонской области. Из-за атаки пострадали четыре человека, есть значительные разрушения. По словам Янушевича, за минувшие сутки войска РФ 41 раз обстреляли область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон атаковали 9 раз.

В четверг также был обстрелян город Берислав Херсонской области, в результате попадания снаряда в жилой дом погиб 12-летний мальчик и его родители, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью", - написал Тимошенко в Telegram-канале. 

Утром российские военные из артиллерии обстреляли село Приморское Запорожской области. Два человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. "Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", - написал он в Telegram-канале. По словам Старуха, под "плотным артиллерийским обстрелом" оказались также города Орехов и Степногорск. 

Расследование российских военных преступлений

В магистральном деле об агрессии России против Украины числятся уже 635 подозреваемых. Среди них - представители военно-политического руководства РФ, депутаты, разжигатели войны и пропагандисты Кремля, сообщил в Telegram-канале Офис генерального прокурора страны. В общей сложности зафиксированы 62 480 преступлений агрессии и военных преступлений. Из них 60 734 - нарушение законов и обычаев войны, 67 - планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 40 - пропаганда войны. Кроме того, правоохранители зарегистрировали 17 369 преступлений против национальной безопасности: 10 434 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1913 - государственная измена, 3 905 - коллаборационистская деятельность, 383 - пособничество государству-агрессору, 62 - диверсия.

Смотрите также: 

Почему Путин объявил о прекращении огня на Рождество

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как украинские больницы и младенцы на ИВЛ выживают без света и тепла. Европа в фокусе (05.01.2023)

Как украинские больницы и младенцы на ИВЛ выживают без света и тепла. Европа в фокусе (05.01.2023)

На фоне неудач на фронте российские власти сделали ставку на удары по критической инфраструктуре Украины. Под улюлюканье путинской пропаганды из строя выводятся объекты энергетики. Страдают от этого прежде всего обычные люди. В результате в разгар зимы миллионы украинцев сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, тепла и воды. Проблемы испытывают и больницы, в том числе и детские.
Политика6 ч. назад25:40 мин.
external

Как парамедики спасают жизни солдат на фронтах Украины (04.01.2023)

Как парамедики спасают жизни солдат на фронтах Украины (04.01.2023)

Значительная часть боевых действий на украинском фронте - это окопная война. Обстрелы приводят к большим потерям, и медики делают все возможное для спасения жизней. Репортаж DW о нелегкой работе украинских парамедиков.
Конфликты4 января 2023 г.03:36 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: Владимир Путин катится вниз по стрелке с надписью "цена на газ"

Цены на газ в ЕС упали: что это значит для Путина?

Цены на газ в ЕС упали: что это значит для Путина?

Экономика и бизнес5 ч. назад
Перевернутый в ходе массовых беспорядков в Алматы автомобиль (5 января 2022 года)

Массовые беспорядки в Казахстане. Что выяснили год спустя

Массовые беспорядки в Казахстане. Что выяснили год спустя

Политика33 мин. назад
Пожарные тушат сожженный автобус в Берлине

Беспорядки в новогоднюю ночь: в ФРГ спорят о причинах

Беспорядки в новогоднюю ночь: в ФРГ спорят о причинах

Общество10 ч. назад
Belarus Nobelpreisträger Ales Byalyatski und Valiantsin Stefanovich warten auf ihr Gerichtsurteil

Суд над Беляцким: нобелевского лауреата держат в наручниках

Суд над Беляцким: нобелевского лауреата держат в наручниках

Права человека11 ч. назад
Ракета стартовала с полигона в Северной Корее

Ракетно-ядерные планы КНДР: Ким Чен Ын идет на обострение?

Ракетно-ядерные планы КНДР: Ким Чен Ын идет на обострение?

Политика18 ч. назад
Цены на горючее на автозаправке в Мангейме в самом конце 2022 года

Инфляция в ФРГ замедляется, автомобилисты это уже чувствуют

Инфляция в ФРГ замедляется, автомобилисты это уже чувствуют

Экономика и бизнес18 ч. назад
На главную страницу