 Boeing обогнал Airbus по числу переданных заказчикам самолетов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2019

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Мир

Boeing обогнал Airbus по числу переданных заказчикам самолетов

В 2018 году клиенты Airbus получили 800 гражданских воздушных судов. За тот же срок Boeing передал заказчикам 806 самолетов. Американский производитель превзошел европейцев и по числу заказов.

Самолет поднимается в небо на закате

Американский производитель авиационной техники Boeing обогнал европейский авиаконцерн Airbus по количеству самолетов, переданных заказчикам. Так, в 2018 году клиенты Airbus получили 800 воздушных судов, сообщается в отчете концерна, опубликованном в среду, 9 января.

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Это на 11 процентов выше, чем годом ранее. Таким образом, компания 16-й год подряд установила новый рекорд.

Наибольшую долю в структуре поставок занимает семейство А320 (626 единиц). При этом число поставленных А380, который является крупнейшим в мире двухпалубным пассажирским самолетом, снизилось с 15 до 12 судов.

893 заказанных Boeing и 747 Airbus

За аналогичный период заказчики Boeing получили 806 гражданских воздушных судов и 96 военных, говорится в отчете американской корпорации, представленном днем ранее. Это несколько ниже установленной цели в 810-815 самолетов, отмечает агентство Reuters. Модели семейства 737 пользуются наибольшим спросом, сообщается в документе.

В 2018 году портфель заказов Airbus составил 747 лайнеров, что почти на треть меньше (1109), чем годом ранее. Клиенты Boeing заказали 893 судна, что позволило американскому производителю впервые с 2012 года обогнать европейский авиаконцерн по числу заказов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Отчет Airbus о поставках в 2018 году

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