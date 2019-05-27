 Bloomberg: Меркель разочарована своей преемницей Крамп-Карренбауэр | Новости из Германии о Германии | DW | 28.05.2019

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Германия

Bloomberg: Меркель разочарована своей преемницей Крамп-Карренбауэр

Неудача христианских демократов на выборах в Европарламент и падение популярности ХДС в Германии укрепили Меркель в намерении не покидать пост канцлера досрочно, сообщает агентство Bloomberg.

Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (слева) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (фото из архива)

Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (слева) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и сомневается, что та сможет вскоре сменить ее на посту главы правительства ФРГ. Об этом сообщает во вторник, 28 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на неуказанных двух собеседников из окружения канцлера.

По их утверждениям, доверие Меркель к Крамп-Карренбауэр, которую немецкие СМИ часто называют сокращенно АКК, в последнее время существенно ослабло.

Это вызвано, кроме прочего, падением популярности ХДС в Германии, начавшимся с момента избрания АКК на пост председателя партии, а также плохим результатом христианских демократов на выборах в Европарламент.

Встреча верхушки ХДС без ведома Меркель

Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с АКК.

Контекст

Новая председатель ХДС придерживается более консервативных взглядов, чем ее предшественница Ангела Меркель. DW - о политическом курсе Аннегрет Крамп-Карренбауэр в первые 100 дней на посту лидера христианских демократов. (17.03.2019)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрана председателем консервативной немецкой партии ХДС и теперь имеет реальные шансы стать следующим канцлером Германии. Операция "Преемница" удалась. (07.12.2018)

По информации Bloomberg, Крамп-Карренбауэр созвала это заседание без предварительной беседы с Меркель, чтобы дать ей понять, что пришла пора освободить место на посту главы правительства.

Сама Меркель неоднократно заявляла, что собирается остаться на посту канцлера ФРГ до истечения срока ее полномочий в 2021 году. 

Критика АКК за ущемление свободы мнений

Во вторник Крамп-Карренбауэр была раскритикована СМИ за ее реакцию на видеоролик "Разрушение ХДС"видеоблогера Ризо, опубликованный в соцсети YouTube 18 мая.

В своем видеопослании Ризо обвинтл ХДС в  углублении пропасти между богатыми и бедными, отсутствии борьбы с изменениями климата и в игнорировании военных преступлений, совершаемых США.

После публикации ролика лидер христианских демократов выступила с призывом регулировать политические высказывания в интернете.

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    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

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    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

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  • Андреас Шойер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Вотчина баварцев

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  • Герд Мюллер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Мюллер продолжит свое дело

    Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


Смотреть видео 02:45

Главные итоги выборов в Европарламент (27.05.2019)

Контекст

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

Представляем министров нового кабинета Ангелы Меркель, среди которых много новичков.  

Ссылки в интернете

Статья Bloomberg о том, что Ангела Меркель разочарована в Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Статья Bloomberg о том, что Ангела Меркель разочарована в Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Статья DW о критике журналистами Аннегрет Крамп-Карренбауэр за ее реакцию на ролик блогера Ризо

Статья DW о критике журналистами Аннегрет Крамп-Карренбауэр за ее реакцию на ролик блогера Ризо  

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