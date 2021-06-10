 Блогеру Хованскому продлен арест по делу об оправдании терроризма | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2021

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Россия

Блогеру Хованскому продлен арест по делу об оправдании терроризма

Юрий Хованский останется под арестом до 8 сентября, решил Куйбышевский суд Санкт-Петербурга. Блогер обвинен по статье о публичном оправдании терроризма. Уголовное дело связано с песней о "Норд-Осте".

Видеоблогер Юрий Хованский в медицинской маске в суде в Санкт-Петербурге

Видеоблогер Юрий Хованский

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 6 августа, продлил до 8 сентября срок ареста видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого по уголовной статье о публичном оправдании терроризма. Максимальным наказанием по этой статье является штраф в один миллион рублей или лишение свободы на 7 лет. Молодой человек ходатайствовал о домашнем аресте. Но следствие объяснило, что сбор доказательств по делу не завершен, а также посчитало, что Хованский может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях.

Молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. По информации ряда СМИ, уголовное дело связано с песней Хованского о "Норд-Осте", появившейся в интернете год назад и содержащей фразу: "Норд-Ост" - это было ******* (отлично)". Речь идет о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост".

Юрий Хованский - российский видеоблогер и рэпер. На его YouTube-канал подписаны 4,4 млн пользователей.

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