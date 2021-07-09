Крапивные клецки и другие блюда из сорняков и диких трав. Вкусные рецепты

Среди рецептов немецких травниц, фитотерапевтов и других экспертов - одуванчиковые каперсы, крапивные клецки и даже брынза с лиственницей!
После разгрома "третьего рейха" другой еды в разрушенной стране у немцев просто не было, но сегодня многие из этих блюд считаются образцами диетического и вегетарианского питания.
Что растет в Германии на соседней грядке? И что можно приготовить из майской репки, мангольда и спаржи?
Каждую весну повторяется одно и то же: общее недомогание, вялость, апатия. Налицо авитаминоз. Что противопоставить этому? Вот что советуют специалисты...
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DW знакомит с гастрономическими традициями Германии. Отправляемся в кулинарное путешествие!
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