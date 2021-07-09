 Крапивные клецки и другие блюда из сорняков и диких трав. Вкусные рецепты | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Крапивные клецки и другие блюда из сорняков и диких трав. Вкусные рецепты

Среди рецептов немецких травниц, фитотерапевтов и других экспертов - одуванчиковые каперсы, крапивные клецки и даже брынза с лиственницей!

Вкусные сорняки - салат из дикорастущих трав

Читайте также:
• Суперфуд с обочины
• Постные рецепты из Германии
• Кулинарное наследие: любимые рецепты немецких бабушек

Контекст

Простая кухня непростого времени: что ели в Германии после войны

После разгрома "третьего рейха" другой еды в разрушенной стране у немцев просто не было, но сегодня многие из этих блюд считаются образцами диетического и вегетарианского питания.  

Самые весенние овощи и фрукты Германии

Что растет в Германии на соседней грядке? И что можно приготовить из майской репки, мангольда и спаржи?  

Пастернаком по авитаминозу, или Живительные травы

Каждую весну повторяется одно и то же: общее недомогание, вялость, апатия. Налицо авитаминоз. Что противопоставить этому? Вот что советуют специалисты...  

Какие супы любят немцы

Супы в Германии едят далеко не каждый день и не в каждой семье. Но рецептов супов в немецкой кухне много. На выбор - наиболее популярные из них.  

С миру по ложке: блюда всех регионов Германии

DW знакомит с гастрономическими традициями Германии. Отправляемся в кулинарное путешествие!  

Так готовят спаржу в Германии

В Германии сезон спаржи в самом разгаре. Вот несколько идей для блюд из культового овоща, обладающего не только особым вкусом, но и массой полезных веществ.  

Рецепты от экономных немецких хозяек

То, что вы не доели вчера, сегодня может стать новым кулинарным шедевром! Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом.  

Холодный пес, фальшивый заяц: курьезные названия немецких блюд

Почему рыцарь бедный, а пес холодный? Под этими названиями скрываются излюбленные блюда различных регионов Германии.  

Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда немецкой кухни

Кулинария Восточной Германии не отличалась особым изыском и разнообразием. Тем не менее, и сегодня она пользуется большой популярностью, - причем не только на востоке страны.  

Сорняки в немецкой кухне

Что можно приготовить из обыкновенных сорняков? Полезными советами и проверенными рецептами делятся опытные травницы из Германии.  

Ссылки в интернете

www.ulmer.de

Подробнее о книге "Блюда с дикорастущими травами" ("Kräuterfrauen verraten ihre Lieblingsrezepte")

Также по теме

Außergewöhnliches Essen in der Uni Bayreuth

Сорняки в немецкой кухне 09.07.2021

Что можно приготовить из обыкновенных сорняков? Полезными советами и проверенными рецептами делятся опытные травницы из Германии.