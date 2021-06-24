Близ Майами частично обрушилось 12-этажное здание

В американском городе Серфсайд близ Майами (штат Флорида) произошло обрушение части 12-этажного жилого здания. Об этом в четверг, 24 июня, сообщила в Twitter пожарная служба округа Майами-Дейд.

По информации местного вещателя CBS Miami, как минимум один человек погиб, девять получили ранения. Комиссар округа Майами-Дейд, Салли Хейман сообщила телеканалу CNN, что 51 человек значится пропавшими без вести. Сотрудник пожарной службы в свою очередь отметил, что 35 человек были спасены, причем двоих извлекли из-под завалов после поисков с использованием служебных собак. Операция продолжается, профильные службы опасаются, что число жертв может возрасти.

На крыше велись строительные работы

Комплекс Champlain Towers South построен в 1981 году. Он насчитывал более 130 квартир, 80 из них были заселены. Обрушение произошло в ночь на 24 июня. Неизвестно, сколько жителей находились в этот момент в здании.

По словам мэра города Серфсайд Чарльза Беркетта, на крыше велись строительные работы, но неизвестно, использовалась ли для них тяжелая техника. Причины ЧП выясняются. На место были вызваны около 80 пожарных и спасательных бригад.

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