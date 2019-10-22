Big Data в России - дыра в личной безопасности или путь к комфорту?

Утечка персональных данных в российских реалиях неизбежна, считают эксперты. На форуме "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" они обсудили возможности и риски генерации "больших данных".
Рынок "больших данных" (Big Data) в России оценивается в 10-30 млрд рублей и в перспективе может достичь 1 трлн. Об этом сообщили участники открывшегося 21 октября в московском технопарке "Сколково" VIII международного форума "Открытые инновации". Процесс генерирования "больших данных" необратим и несет в себе как плюсы, так и минусы.
По большей части выигрывает от этого бизнес, определенные "бонусы" получают и рядовые граждане. Однако платой за них становится вмешательство в личное пространство. Возможно ли противостоять этому в российских реалиях, выясняла DW.
Кому принадлежит "нефть XXI века"
Big Data - совокупность технологий, которые позволяют обрабатывать огромный массив данных, генерируемых в таких источниках, как соцсети, информационные сайты, файлообменники и многие другие ресурсы. По сути, каждый шаг, сделанный человеком в интернете, добавляет все новые и новые штрихи к его "портрету". Доступ к "большим данным" становится важным инструментом как для бизнеса, так и для государства. Компании получают возможность анализа конкретных потребностей клиентов, государство - более предсказуемый, а значит, управляемый электорат.
"Большие данные" уже назвали в мире "нефтью XXI века", - заявил на открытии сессии, посвященной Big Data, ее модератор. Один из главных вопросов заключается в том, кому принадлежат эти данные и следует ли ими делиться. Представители бизнеса, с одной стороны, высказываются "за" подобного рода обмен. Так, по словам директора по Big Data и аналитике торговой сети "Магнит" Артема Алексеева, при обмене данными с поставщиками можно было бы заметно повысить прибыль. С другой стороны, обмениваясь информацией, компании получают друг от друга "кота в мешке" - никогда не ясно, насколько обоюдовыгодной будет такая сделка.
Однако больше всего бизнес опасается того, что государство начнет накладывать ограничения на использование Big Data в коммерческих целях. "Главное, государству не спешить регулировать рынок, пока он в полную силу не заработал", - отметил гендиректор Double Data Максим Гинжук. Риск такого вмешательства есть.
Власти считают, что имеют право распоряжаться Big Data как недрами или полезными ископаемыми, но при этом мотивируют свою активность заботой о сохранности личных данных граждан. Здесь возникает главная проблема, поскольку права самих граждан до конца не ясны. По мнению директора по развитию искусственного интеллекта компании МТС Николая Тржаскала, в идеале сами граждане должны являться "суверенами своих данных и решать, хотят они ими делиться или нет".
Отсутствие границы между "большими" и личными данными
На деле такой возможности пользователи лишены. По сути, у человека есть выбор - вовсе отказаться от того или иного сервиса или дать согласие на использование своих данных. "Если вы не соглашаетесь на условия того же Facebook, вы не сможете им пользоваться. Хотя даже если вы откажетесь, крупные провайдеры в любом случае будут ваши данные собирать. И тут непонятно, кому они принадлежат - мне или, например, Google. По идее, мне должны вернуть данные, если я захочу их получить. Но в реальности это не работает", - признал ведущий специалист по системе знаний Всемирного банка Лаг Прасанна.
Ситуацию осложняет то, что пункт о согласии на обработку персональных данных зачастую глубоко спрятан в договоре, подписываемом, например, при получении кредита. "Там сто страниц мелким шрифтом, которые никто не читает. И здесь уже функция государства - просвещать о возможных последствиях", - считает Максим Гинжук. Ключевая же проблема заключается в отсутствии в РФ закона, регулирующего работу с Big Data.
Как заявил DW главный IT-специалист Российского союза инженеров Анатолий Рыбалко, два года назад был подготовлен законопроект о правилах обращения с "большими данными", но в ноябре 2018 года его вернули на доработку. "Предлагалось ввести регулирование Big Data по тем же принципам, по которым регулируются персональные данные - предусматривалось информированное согласие пользователя на обработку и ряд других нюансов", - поясняет эксперт. Границу между личными данными и "большими" предполагалось прочертить так: все, что позволяет точно привязать собираемые данные к конкретному гражданину, является уже не Big Data, а персональными данными.
Однако даже в случае принятия такого закона сохранить анонимность в массиве Big Data россиянам бы не удалось. "Во-первых, "большие данные" привязаны к сетевому адресу, который часто позволяет вычислить пользователя. Во-вторых, обычно компании, изучающие "большие данные" (например, банки, операторы сотовой связи, соцсети, сетевые магазины и так далее), хранят и данные персональные ", - указал Рыбалко.
"В любом кафе будут знать, какой кофе вы предпочитаете"
Представители бизнеса успокаивают: пользы от растущей как на дрожжах сферы применения "больших данных" гораздо больше, чем вреда. "Big Data дает колоссальные возможности для управления клиентской лояльностью. В конце концов, разве не прекрасно, что, когда я прихожу в ресторан, официант уже знает, что я люблю латте с ванильным сиропом?", - шутит член правления "СитиЛайф" Александр Тьяхов. По его мнению, это просто удобно: "Будем ли мы от этого счастливы - вопрос, но уйти от этого уже нельзя".
Смириться с цифровой реальностью предлагает и Анатолий Рыбалко: "Мы живем в мире информационной революции. Сетевая анонимность человека и его право на тайну личной жизни уходят в прошлое, все это понятия из другой эры". Эксперт убежден в том, что сегодня даже IT-специалист не может избежать утечки личной информации. "И даже такой радикальный метод, как вообще не выходить в глобальную сеть, ничего не даст: вся твоя жизнь и все действия с точки зрения генерации "больших данных" - это создание контента", - пояснил он.
По оценке Рыбалко, не торопится деперсонифицировать "большие данные" и государство, поскольку ему, как и бизнесу, выгодно "видеть пользователя". "По этой причине "Big Data остается большой потенциальной дырой в личной безопасности человека", - считает Рыбалко.
С тем, что регуляторы скупы в выражении своей позиции по этой проблеме, согласился на форуме и замгендиректора компании "Россети" Евгений Ольхович. По его мнению, чтобы рынок работал цивилизованно, необходимо участие всех заинтересованных сторон. "Очевидно, здесь не хватает участников со стороны государства (спикеров от государственных ведомств на форуме не было. - Ред.). Я даже предложил организаторам пригласить батюшку как представителя важного института", - то ли пошутил, то ли всерьез заметил он.
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