 Беспорядки в Казахстане - какие выводы сделает Путин? (07.01.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 07.01.2022

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Беспорядки в Казахстане - какие выводы сделает Путин? (07.01.2022)

Казахстан, наряду с Беларусью, самый лояльный союзник Кремля. Какие выводы сделают в Москве из актуальных событий?

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