Беспорядки в Казахстане - какие выводы сделает Путин? (07.01.2022)

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Казахстан, наряду с Беларусью, самый лояльный союзник Кремля. Какие выводы сделают в Москве из актуальных событий?
Власти Казахстана всегда держались в стороне от агрессивной внешней политики РФ. Теперь помощь от ОДКБ будет стоить Токаеву недешево. О чем его взамен мог попросить Кремль, рассуждает Иван Преображенский.
В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов, которые вспыхнули после повышения цен на автогаз и переросли в беспорядки. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями 6 января.
В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов, вспыхнувших после повышения цен на автогаз и переросших в беспорядки. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями 7 января.
В обращении к нации президент Казахстана назвал демонстрантов "террористами" и "боевиками", обвинил в подстрекательстве правозащитников, свободные СМИ и "зарубежных деятелей" и поблагодарил за помощь Путина.
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