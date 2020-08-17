Беспорядки в Казахстане - какие выводы сделает Путин? (07.01.2022)

Комментарий: Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь

Власти Казахстана всегда держались в стороне от агрессивной внешней политики РФ. Теперь помощь от ОДКБ будет стоить Токаеву недешево. О чем его взамен мог попросить Кремль, рассуждает Иван Преображенский.