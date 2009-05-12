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Берлинская блокада

Блокада Западного Берлина продолжалась с июня 1948 до мая 1949 года. За это время транспортные самолеты западных союзников совершили почти 280 тысяч рейсов, доставив в город свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза.

В конце июня 1948 года Западный Берлин оказался в блокаде, после того как советская военная комендатура запретила автомобильное, водное и железнодорожное сообщение между восточной и западной частями Берлина. Почти год обеспечивали снабжение города с помощью транспортных самолетов. За это время они совершили почти 280 тысяч рейсов в аэропорт Темпельхоф и доставили свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза. На подлете к аэропорту с воздуха сбрасывали самодельные парашютики со сладостями для детей, из-за этого транспортные самолеты союзников стали называть в народе "изюмными бомбардировщиками" (Rosinenbomber). Советский Союз снял блокаду Западного Берлина 12 мая 1949 года.