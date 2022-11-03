  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (фото из архива)
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Lisi Niesner/REUTERS
КонфликтыГермания

Берлин: Позиция Шольца по России осталась неизменной

Александра Иванова
52 мин. назад

Правительство Германии опровергло слова президента Турции Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Шольц в разговоре с ним указал на необходимость "искать общий фундамент" с Россией, чтобы завершить войну.

https://p.dw.com/p/4J0vy

В разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторил свою позицию: окончить жестокую войну, вывести российские войска из Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом должен президент РФ Владимир Путин. С таким пояснением выступил в четверг, 3 ноября, официальный представитель правительства ФРГ.

Ранее Эрдоган, рассказывая о своем телефонном разговоре с Шольцем в интервью турецкому телеканалу ATV, заявил, что канцлер Германии изменил свою позицию по России и теперь считает, что для окончания войны в Украине необходимо найти "общий фундамент" с Москвой.

Сам Шольц после начала войны неоднократно повторял, что считает неприемлемым вести мирные переговоры с Россией в обход Киева, и подчеркивал, что единоличную ответственность за развязывание войны несет Путин.

О чем Шольц говорил по телефону с Эрдоганом

После телефонного разговора между главой правительства ФРГ и турецким президентом 1 ноябряпресс-служба правительства Германии сообщила, что Олаф Шольц отметил усилия Турции по возобновлению экспорта украинского зерна в рамках Черноморской инициативы и "решительно отверг как безосновательные" утверждения Москвы о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".

"Канцлер ФРГ и президент Турции сошлись во мнении, что риторика России, связанная с возможностью применить ядерное оружие, является безответственной", - говорилось также в сообщении.

Смотрите также:

Ракетный террор в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что задумал Путин с мобилизацией? Наш гость в студии - Виктор Шендерович. DW Новости (01.11.2022)

Что задумал Путин с мобилизацией? Наш гость в студии - Виктор Шендерович. DW Новости (01.11.2022)

Вторжение в Украину продолжается уже 251-й день. В России начался регулярный осенний призыв в вооруженные силы. Российские официальные лица заверяют, что объявленная 21 сентября "частичная мобилизация" в России завершена, однако Указа о завершении мобилизации Владимир Путин издавать не будет. Что бы это означало? Также в программе - специальный гость студии публицист Виктор Шендерович.
1 ноября 2022 г.38:33 мин.
external

Грязная бомба. Бомбоубежища в Москве. Политические трупы – "Заповедник", выпуск 237, 30.10.22

Грязная бомба. Бомбоубежища в Москве. Политические трупы – "Заповедник", выпуск 237, 30.10.22

На Лысой горе собрание: пропагандисты обновляют повестку по грязной бомбе. Подготовка бомбоубежищ, замазывание людей в "народной войне" и закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" – подарок на Хэллоуин для граждан РФ. В склепах политических трупов тревожно: самые беспокойные вернулись к жизни на День всех святых. Умиротворяющая песня о Кремлевском кладбище. Смотрите в 237-м выпуске "Заповедника"!
Политика30 октября 2022 г.13:47 мин.

Сообщение пресс-службы правительства ФРГ о результатах разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Bundeskanzler Scholz telefoniert mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdoğan
www.bundeskanzler.de
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Логотип Microsoft на здании компании в Мюнхене (фото из архива)

Microsoft выделит еще 100 млн долларов на техпомощь Украине

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев" кровожадно сжимает кулаки. Пзади него - зловещий красный фон с дымом и молниями, по обеим сторонам от него - виселица и гильотина.

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Политика1 ч. назад
Aktion in der Neuen Nationalgalerie zu Protesten im Iran

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Культура4 ч. назад
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Конфликты22 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Конфликты23 ч. назад61:27 мин.
Солдаты в Беларуси

Мобилизация: что важно знать белорусам

Мобилизация: что важно знать белорусам

Политика4 ч. назад
Разрушения в Донецкой области

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

Политика18 ч. назад
На главную страницу