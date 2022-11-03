Берлин: Позиция Шольца по России осталась неизменной

Правительство Германии опровергло слова президента Турции Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Шольц в разговоре с ним указал на необходимость "искать общий фундамент" с Россией, чтобы завершить войну.

В разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторил свою позицию: окончить жестокую войну, вывести российские войска из Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом должен президент РФ Владимир Путин. С таким пояснением выступил в четверг, 3 ноября, официальный представитель правительства ФРГ.

Ранее Эрдоган, рассказывая о своем телефонном разговоре с Шольцем в интервью турецкому телеканалу ATV , заявил, что канцлер Германии изменил свою позицию по России и теперь считает, что для окончания войны в Украине необходимо найти "общий фундамент" с Москвой.

Сам Шольц после начала войны неоднократно повторял, что считает неприемлемым вести мирные переговоры с Россией в обход Киева, и подчеркивал, что единоличную ответственность за развязывание войны несет Путин.

О чем Шольц говорил по телефону с Эрдоганом

После телефонного разговора между главой правительства ФРГ и турецким президентом 1 ноябряпресс-служба правительства Германии сообщила , что Олаф Шольц отметил усилия Турции по возобновлению экспорта украинского зерна в рамках Черноморской инициативы и "решительно отверг как безосновательные" утверждения Москвы о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".

"Канцлер ФРГ и президент Турции сошлись во мнении, что риторика России, связанная с возможностью применить ядерное оружие, является безответственной", - говорилось также в сообщении.

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