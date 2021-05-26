 Берлин осуждает Минск за видео с задержанным Протасевичем | Новости из Германии о Германии | DW | 26.05.2021

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Германия

Берлин осуждает Минск за видео с задержанным Протасевичем

Правительство Германии резко критикует вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске, задержание активиста Романа Протасевича и опубликование его видеообращения.

Белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич

Белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич, 2017 год

Берлин "категорически" осуждает вынужденную посадку лайнера Ryanair в Минске, задержание находившегося на его борту активиста Романа Протасевича и распространенное затем в интернете видео с его "так называемыми признаниями". Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресс-конференции в Берлине в среду, 26 мая.

Он напомнил, что накануне в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие главы государств и правительств стран Евросоюза "недвусмысленно и ясно отреагировали на это действительно беспрецедентное происшествие с вынужденной посадкой самолета и похищением критически настроенного журналиста и его подруги".

Берлин также осуждает "отвратительный прием белорусских властей - представлять общественности своих пленников, якобы делающих признания, с загримированными следами побоев и жестокого обращения", отметил далее Зайберт.

Экстренная посадка Ryanair 23 мая в Минске

23 мая лайнер Ryanair, летевший из Греции в Литву, совершил посадку в Минске, так как белорусские диспетчеры сообщили о возможном минировании машины. После посадки самолета были задержаны находившиеся на борту оппозиционный активист, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега. В Беларуси в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности и включили в список террористов.

Видео с Романом Протасевичем после задержания

Видео с Романом Протасевичем после задержания

Белорусские СМИ со ссылкой на мать Протасевича сообщили, что тот находится в больнице в тяжелом состоянии. После этого, вечером 24 мая, провластные белорусские телеканалы распространили видеозапись, на которой Протасевич говорит, что находится в СИЗО в Минске, не имеет проблем со здоровьем, а сотрудники правоохранительных органов относятся к нему "максимально корректно и по закону".

Возмущение международного сообщества

Главы государств и правительств стран Евросоюза призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию воздушного пространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний, а также "как можно скорее" ввести санкции против лиц и организаций из Беларуси, причастных к инциденту. Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН.

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  • Красное сердечко, нарисованное на березе

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    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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