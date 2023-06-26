Береговая охрана США расследует гибель батискафа "Титан"

Береговая охрана США ищет обломки батискафа "Титан", погружавшегося к затонувшему "Титанику", а также допрашивает свидетелей подготовки к погружению.

Береговая охрана США проводит собственное расследование гибели пяти человек при аварии батискафа "Титан", погружавшегося к затонувшему "Титанику". Об этом сообщил в воскресенье, 25 июня, главный следователь ведомства Джейсон Нойбауэр, выступая на пресс-конференции в Бостоне.

По словам Нойбауэра, сейчас ведомство занимается сбором улик - ищет новые обломки батискафа рядом с местом его погружения в северо-западной Атлантике. Кроме того, следователи допрашивают свидетелей в канадском порту Сент-Джонс, куда вернулось судно Polar Prince, доставившее "Титан" к месту погружения.

Нойбауэр заявил, что главная задача возглавляемого им расследования - составить список рекомендаций для предотвращения подобных аварий в будущем. Однако при необходимости Береговая охрана США может рекомендовать правоохранительным органам начать уголовное или административное производство. Американское ведомство сотрудничает с Агентством по безопасности на транспорте Канады, которое тоже ведет расследование обстоятельств трагедии.

Эксперты считают, что "Титан" был разрушен в результате имплозии

"Титан" начал погружение к "Титанику" утром 18 июня. На борту были пять человек: британский бизнесмен и основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш - CEO компании OceanGate, организовавшей погружение. Запас кислорода в подводном аппарате был рассчитан максимум на 96 часов.

Связь между батискафом и судном Polar Prince прервалась через 1 час и 45 минут после начала миссии. Поиски "Титана" продолжались четыре дня. Рядом с местом погружения 22 июня были найдены обломки внешней обшивки пропавшего аппарата. В тот же день OceanGate признала гибель всех членов экипажа "Титана". Это подтвердила и Береговая охрана США, участвовавшая в спасательной операции.

По версии спасателей, к разрушению батискафа могла привести имплозия - взрыв, направленный внутрь. Специалисты допускают, что обшивка "Титана" не выдержала давление воды на глубине 3,8 тыс. метров,а находившиеся в аппарате люди погибли мгновенно. Эксперты неоднократно предупреждали руководство OceanGate, что батискаф небезопасен, однако компания игнорировала предупреждения. Ранее OceanGate успешно доставила к "Титанику" почти 60 частных клиентов и около 20 ученых.

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