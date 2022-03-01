 Бербок призвала Генассамблею ООН осудить вторжение России в Украину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2022

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Мир

Бербок призвала Генассамблею ООН осудить вторжение России в Украину

Глава МИД Германии призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию с осуждением российского нападения на Украину. Она обвинила Москву в оправдании агрессии "неприкрытой ложью".

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступает в Генассамблее ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) с трибуны Генассамблеи ООН призвала мировое сообщество осудить военную агрессию России против Украины. Россия совершила жестокую атаку на международный мирный порядок, заявила Бербок во вторник, 1 марта, в Нью-Йорке на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН. "В этой войне речь идет не только об Украине, не только о Европе, но и о нас всех. Развязанная Россией война знаменует начало новой эры, переломный момент", - сказала глава МИД ФРГ.

Бербок призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию, резко осуждающую нападение России на соседнюю страну и требующую немедленного прекращения насилия. По ее словам, международное сообщество должно сделать выбор между "миром и агрессией, справедливостью и правом сильного, действием и игнорированием". "Мы должны сегодня объединиться в борьбе за мир", - сказала немецкий политик.

Глава внешнеполитического ведомства Германии обвинила Россию в оправдании нападения на Украину "неприкрытой ложью", и, обращаясь к членам Генассамблеи ООН, заметила, что у "почти каждой страны есть более крупный и сильный сосед", как в случае с Украиной и Россией, поэтому нынешняя война касается всех. Как заявила Бербок в адрес России, "вы говорите, что ваши действия являются необходимой самообороной, однако весь мир наблюдал за тем, как вы месяцами собирали войска (у украинских границ. - Ред.), чтобы подготовить это нападение".

Голосование по резолюции о российском нападении на Украину пройдет 3 марта

Нынешняя спецсессия Генассамблеи ООН созвана по инициативе США и Албании и открылась 1 марта. Всего за время существования ООН спецсессии созывались десять раз, последний - в 1997 году в связи с ситуацией на оккупированных палестинских территориях.

Ожидается, что на спецсессии будет представлена резолюция по российской агрессии против Украины. На прошлой неделе Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением нападения на Украину. Голосование по соответствующей резолюции в Генассамблее ООН может состояться уже 3 марта. У РФ здесь нет права вето. В западных странах надеются, что в ходе этого голосования большинство из 193 стран-членов ООН осудят российское военное вторжение в Украину.

В 2014 году Генассамблея ООН осудила российскую аннексию Крыма. Тогда резолюцию одобрили 100 стран, против высказались 11 и 58 стран воздержались.Резолюции Генассамблеи ООН не имеют юридически обязывающего характера.

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    Автор: Николай Пермяков


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Война в Украине: кадры из обстрелянного Харькова, обстановка в стране ухудшается. DW Новости (01.03.2022)

 

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