Белый дом: Россия готовит предлог для вторжения в Украину

Администрация США обвинила Россию в подготовке предлога для возможного вторжения в Украину. "У нас есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу агентов для проведения на востоке Украины операции под чужими знаменами", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 14 января.

По словам Псаки, эти агенты обучены боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки с целью проведения актов саботажа против представителей России. Она отметила, что актам саботажа, по всей видимости, будет предшествовать "фабрикация провокаций" в российских государственных СМИ и соцсетях для оправдания российского вмешательства и сеяния раскола в Украине.

Ранее о подобных планах России для оправдания нового вторжения в Украину сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на спецслужбы США.

Распространение дезинформации

"Российские чиновники будут рассказывать об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и растущей воинственности украинских лидеров. Все это - распространение дезинформации. В этих сообщениях будет говориться, что ответственность за эскалацию напряженности несет Запад, а вмешательство России якобы позволит разрешить гуманитарные проблемы в Украине. В России будут взывать к чувству патриотизма, чтобы усилить поддержку военного вторжения в Украину", - сказала Псаки.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома, количество русскоязычных постов соответствующего содержания в соцсетях выросло в декабре на 200 процентов. Псаки и представитель Пентагона Джон Керби отметили, что Россия уже прибегала к подобному сценарию при аннексии Крыма в 2014 году. "Мы отдаем себе в этом отчет, и мы видим то, что они делают", - сказал Керби.

Провал переговоров по безопасности в Европе

На этой неделе высокие представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе требования Москвы о гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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