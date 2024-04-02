Белый дом не связывает РФ со случаями "гаванского синдрома"

В Пентагоне подтвердили, что симптомы "гаванского синдрома" были отмечены во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. В военном ведомстве и Белом доме отказались говорить о возможной причастности РФ.

В Белом доме отказались комментировать причастность России к известным случаям "гаванского синдрома". "Насколько нам известно, департамент национальной разведки не делал вывода о том, что к инцидентам причастна Россия", - заявила журналистам на традиционном брифинге в понедельник, 1 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее в Пентагоне сообщили, что симптомы, получившие название "гаванский синдром", были отмечены во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. "Я могу подтвердить, что высокопоставленный чиновник министерства обороны испытал симптомы, аналогичные тем, о которых сообщалось при аномальных инцидентах со здоровьем", - рассказала журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее информации, чиновник присутствовал на саммите, но не входил в состав официальной делегации американского военного ведомства. При этом и Карин Жан-Пьер, и Сабрина Сингх отметили, что вопросы о возможной причастности российских спецслужб к инцидентам следует задавать представителям национальной разведки США.

ГРУ и "гаванский синдром"

Под "гаванским синдромом" понимают совокупность ряда неврологических симптомов, включающих головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые впервые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств США и Канады и членов их семей в Гаване. В последующие годы аналогичная симптоматика была выявлена у нескольких сотен американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб в различных странах мира, что заставило власти США считать происходящее следствием деятельности иностранных спецслужб.

Совместное расследование CBS, Der Spiegel и The Insider выявило связь некоторых случаев возникновения "гаванского синдрома" с деятельностью сотрудников Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ранее более известного как ГРУ). А некоторые из пострадавших опознали по фотографиям российских военных разведчиков из военной части 29155, как людей, которых они видели перед возникновением симптомов или сразу после них. Также в расследовании отмечается, что связанная с ГРУ Военно-медицинская академия изучала клинические эффекты, вызываемые "гаванским синдромом", а один из ключевых участников группы 29155 получил государственный заказ на разработку акустического оружия.

При этом в январе 2022 года ЦРУ пришло к выводу, что многочисленные случаи "гаванского синдрома" могут иметь естественные причины и никак не связаны с предположительной враждебной деятельностью других государств.

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