 Bellingcat назовет настоящее имя второго вероятного отравителя Скрипалей | Новости из Германии о России | DW | 28.09.2018

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Россия

Bellingcat назовет настоящее имя второго вероятного отравителя Скрипалей

По словам сотрудника расследовательской группы Bellingcat, для идентификации сообщника Руслана Боширова потребуется около недели или двух.

Александр Петров и Руслан Боширов

Александр Петров и Руслан Боширов

Британский расследовательский сайт Bellingcat, созданный гражданским журналистом и блогером Элотом Хиггинсом, "в течение следующей недели или двух" назовет настоящее имя второго фигуранта дела об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В настоящий момент этот человек известен как Александр Петров. О скором обнародовании его подлинного имени сообщил в телефонной беседе с журналистом программы актуальных событий BBC Newsnight, вышедшей в эфир в четверг, 27 сентября, сотрудник Bellingcat, который из соображений безопасности давал интервью под псевдонимом Мориц Ракужицкий.

Контекст

Издания The Insider и Bellingcat, а также BBC утверждают, что установили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей с помощью информации из российских баз данных. (27.09.2018)

Односельчане хорошо помнят Анатолия Чепигу и следят за всеми материалами в СМИ, связанных с обвинением Боширова и Петрова в отравлении Скрипалей в Солсбери. Журналисты "Коммерсанта" побывали в родном селе Чепиги. (27.09.2018)

По его словам, "звание Петрова ниже", чем у его напарника "Анатолия Чепиги": "Мы думаем, это кто-то в ранге капитана или старшего лейтенанта".

Ракужицкий сообщил, что на начальном этапе для идентификации первого из подозреваемых сотрудники Bellingcat использовали разработанную ими программу обратного поиска визуальных изображений, оттолкнувшись от фотографий, которые обнародовала британская полиция. При этом найти ничего не удалось, "как это обычно бывает с людьми, у которых нет профиля в социальных сетях", пояснил Морис Ракужицкий.

"Шокированы высоким званием"

Тогда сотрудники Bellingcat использовали "индуктивный подход" с опорой на предположение, что оба из указанных лиц - агенты российских госорганов.

При этом в случае Анатолия Чепиги обращал на себя внимание тот факт, что он был награжден званием "Героя России".

Источники Bellingcat в российских военных структурах "были шокированы, что полковника, да еще полковника с отличием, направили на выполнение "полевой операции", более подходящей по статусу капитану".

По их предположениям, подобный расклад мог свидетельствовать либо о том, что приказ на выполнение мог быть отдан на самом высоком уровне, либо о том, что "командование хотело угодить своему руководству", то есть Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что сайт Bellingcat опубликовал расследование, в котором утверждал, что настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига. По данным авторов публикации, Чепига - полковник Главного управления генштаба РФ (ГУ, ранее известного как ГРУ), он родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году Владимир Путин присвоил ему звание "Герой России" "за выполнение миротворческой миссии". В Москве Чепига окончил Академию ГУ ВС РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что "не знает, есть ли такой полковник (Чепига. - Ред.)", и добавил: "Было бы правильным задавать этот вопрос в наше оборонное ведомство".

Смотритетакже:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Bellingcat и Insider: отравитель Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

Bellingcat и Insider: отравитель Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига  

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Как "агенты Кремля" не смогли убить Скрипаля  

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Обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Расследователи называют его полковником ГРУ, который трижды был в Чечне.

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Издания The Insider и Bellingcat, а также BBC утверждают, что установили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей с помощью информации из российских баз данных.

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