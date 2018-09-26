Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова

Настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Это следует из третьей части расследования Bellingcat и The Insider, которая опубликована в среду, 26 сентября. В своей публикации они, в частности, ссылаются на выписку из системы "Российский паспорт", где нашли фотографию Чепиги.

Анатолий Чепига, по их данным, - полковник ГРУ, он родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "Герой России" "за выполнение миротворческой миссии". В Москве Чепига окончил Академию ГУ ВС РФ.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ начала проверку в связи с публикациями в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

