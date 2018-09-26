 Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова | Новости из Германии о России | DW | 26.09.2018

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Россия

Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова

Обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Расследователи называют его полковником ГРУ, который трижды был в Чечне.

Руслан Боширов (фото с камер наблюдения в Великобритании)

Руслан Боширов (фото с камер наблюдения в Великобритании)

Настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Это следует из третьей части расследования Bellingcat и The Insider, которая опубликована в среду, 26 сентября. В своей публикации они, в частности, ссылаются на выписку из системы "Российский паспорт", где нашли фотографию Чепиги.

Контекст

Владимир Путин признал, что Кремлю известны подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей. Эксперты ответили, зачем для их поиска Москве потребовалась целая неделя. (12.09.2018)

Результаты расследования дела Скрипалей в Великобритании будут иметь серьезные последствия для агентуры российских спецслужб по всему миру, полагает Константин Эггерт. (06.09.2018)

Анатолий Чепига, по их данным, - полковник ГРУ, он родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "Герой России" "за выполнение миротворческой миссии". В Москве Чепига окончил Академию ГУ ВС РФ.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ начала проверку в связи с публикациями в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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01:50 мин

"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Расследование Bellingcat и The Insider

ФСБ ищет источник утечки личных данных Петрова и Боширова

Аудио- и видеофайлы по теме

"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова  

Нестыковки в рассказе Баширова и Петрова – фактчекинг DW  

"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина  

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Виновных в утечке личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, ожидают "очень серьезные меры", пишет "Росбалт".

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Отравление Скрипалей: журналисты дозвонились до Минобороны 15.09.2018

Журналисты ABC News и Independent позвонили по номеру Александра Петрова, указанному в файле "базы ФМС", представленной накануне в расследовании Bellingcat и The Insider. Им ответили, что это Минобороны.

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Издание "Проект" сообщило подробности о паспорте Руслана Боширова 15.09.2018

В паспортном файле Боширова стоят те же указывающие на принадлежность к спецслужбам пометки, что и у Александра Петрова, утверждает "Проект". Великобритания подозревает обоих россиян в отравлении Скрипалей.

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