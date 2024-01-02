Белгород за сутки трижды попал под ракетный обстрел

За сутки по Белгороду были нанесены три ракетных удара. В результате одного из обстрелов погиб мужчина, еще пять человек получили ранения.

При обстреле Белгорода во вторник, 2 января, погиб один человек. "По предварительным данным, есть один погибший - мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", - написал в своем Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что еще пять человек пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину увезли на скорой помощи, еще двое пострадавших от госпитализации отказались. Помимо того, еще одну женщину доставили в травмпункт. Она ехала в автобусе, на крышу которого упал осколок и задел ей руку по касательной. После обстрела, по данным властей, повреждения зафиксировали в частном секторе города, осколками повредило торговое помещение и несколько транспортных средств.

Как сообщило Минобороны РФ, в течение суток по Белгороду были нанесены три ракетных удара. По данным министерства, в ходе отражения атак российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 17 ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

Россия нанесла массированные удары по городам Украины

29 декабря российские войска нанесли несколько массированных ударов по Киеву и другим городам Украины с применением ракет различных типов и дронов-камикадзе. В ответ украинские войска 30 декабря обстреляли ракетами Белгород, где погибли 24 человека, более 100 пострадали. В ночь на 2 января российская армия массированно обстреляла Киев и Харьков.

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