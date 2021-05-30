 ″Белавиа″ из-за инцидента с Ryanair приостановила рейсы в 20 стран | Новости из Германии о Европе | DW | 02.06.2021

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Европа

"Белавиа" из-за инцидента с Ryanair приостановила рейсы в 20 стран

Из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair "Белавиа" потеряла две трети направлений. Агентство ЕС форсирует усилия для официального запрета использования воздушного пространства Беларуси.

Самолет авиакомпании Белавиа

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" потеряла две трети своих направлений из-за ограничений, введенных после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан известный белорусский блогер Роман Протасевич, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook в среду, 2 июня.

Как указывается в сообщении, полеты приостановлены в 20 стран: Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, на Кипр, а также в Калининградскую область России. "Белавиа" продолжает летать лишь в девять стран: Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец обратил внимание на то, что ограничения против авиакомпании были введены еще до окончания международного расследования инцидента с самолетом Ryanair и назвал это "подлостью" и "попранием основ демократии". 29 мая по итогам встречи белорусского руководителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина было объявлено, что "Белавиа" откроет новые рейсы в российские города.

Инцидент с самолетом Ryanair

24 мая целый ряд стран Европы на фоне скандала вокруг посадки самолета Ryanair в Минске закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа", а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. Главы государств и правительств стран ЕС также решили полностью закрыть для белорусских авиакомпаний воздушное пространство ЕС, но это решение пока не вступило в силу.

Тем временем Европейское агентство по воздушной безопасности (EASA) 2 июня обнародовало "информационный бюллетень по безопасности", в котором призвало европейских перевозчиков избегать воздушного пространства над Беларусью за исключением случаев крайней необходимости.

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    Автор: Ольга Верасович


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