Беларусь запретила транзит литовских товаров по железной дороге

Власти Беларуси ввели запрет на транзит по железной дороге группы товаров из Литвы, сообщил в среду, 2 февраля, МИД страны. "Принято решение о запрете перевозок железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог", - говорится в сообщении. По данным ведомства, это стало "вынужденной мерой", принятой в ответ на "гибридную агрессию в отношении Беларуси, направленную на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа". Решение вступит в силу 7 февраля.

Правительство Литвы 12 января приняло решение с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия по литовским железным дорогам. Кабинет министров подтвердил вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами (ЛЖД) и "Беларуськалием" противоречит интересам национальной безопасности Литвы. Соглашение с "Беларуськалием" было подписано весной 2018 года, срок его действия истекал в конце 2023 года. По условиям договора, через Литву и порт в Клайпеде ежегодно перевозилось до 11 млн тонн белорусских удобрений.

Железнодорожный транзит калийных удобрений через Литву продолжался, несмотря на санкции, введенные США против "Беларуськалия" с 8 декабря. Это объясняется тем, что еще до вступления санкций в силу Беларусь перечислила ЛЖД аванс на несколько месяцев вперед.

Смотрите также:

Смотреть видео 44:01 Лукашенкономика - что на самом деле ждет белорусов в 2022 году? | Ток-шоу "В самую точку"